La falta de actualización del Registro Turístico del Consell de Ibiza oculta la dimensión real de la oferta hotelera de lujo

La oferta de hoteles de cinco estrellas cuenta en estos momentos con 10.524 camas y representa el 18% de la totalidad de las 58.638 plazas hoteleras dadas de alta en el Registro Turístico del Consell de Ibiza, pero superará el 21,5% con la reconversión de otros cuatro históricos de la isla: el Stella Maris y el Palmyra, en Sant Antoni, así como el Portinatx Beach Club Hotel y el Presidente, en esta misma playa. De momento son los últimos establecimientos que han dado el paso para subir de categoría y sumarán otros dos millares de plazas.

De esta manera, el porcentaje real del turismo de cinco estrellas dista considerablemente del 7% del total de la planta hotelera que se ha esgrimido en el último año, tanto desde el Consell de Ibiza como del Govern baelar, a la hora de rebajar los posibles impactos por un auge del modelo de lujo.

Por una parte, estos cálculos institucionales se han basado en el número de establecimientos y no en el de las plazas que tienen disponibles, al igual que viene haciendo la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif). Por ejemplo, con este baremo quedaban totalmente equiparadas en el cómputo global las 988 plazas de un cinco estrellas como el Hard Rock (próximamente The Site) con las 20 de una estrella del Hostal Palmera de Sant Antoni.

El Portal Turístico del Consell, que está abierto a la consulta en internet, incluye 305 establecimientos hoteleros dados de alta en Ibiza, así como su categoría. También el número de plazas de que dispone cada uno de ellos, pero estas últimas cifras no están sumadas y desglosadas en función de las estrellas, sino que solo figuran dentro de la ficha individual de cada negocio.

A partir de la suma de todas camas disponibles en cada uno de estos negocios, siempre según los datos disponibles en el portal oficial del Consell, este diario publicó el verano pasado que la oferta de cinco estrellas representaba el 13% de la totalidad de la planta. Sin embargo, ese balance en realidad era mucho menor que las cifras reales, ya que el registro de la institución insular no está actualizado.

Hoteles que faltan

En el Registro del Consell aparecen —tanto en estos momentos como el pasado verano— 23 establecimientos de cinco estrellas, la cifra que se ha empleado recurrentemente para fijar una representación del 7% respecto al número total de hoteles. Se da la circunstancia de que en este portal oficial de la Administración insular quedan fuera de esta categoría como mínimo nueve establecimientos que suponen más de 2.900 camas.

Es el caso del Ushuaia, que en el registro incluye también las plazas del The Unexpected (el antiguo Ushuaia Tower, que pasa a formar parte del complejo The Site a partir de este verano). Ambos establecimientos de Palladium aún constan bajo la categoría de tres estrellas, las que tenían antes de reconvertirse.

El W de Santa Eulària, que abrió sus puertas con cinco estrellas en 2020, aún consta como el Hotel Orquídea de tres estrellas, la denominación que tenía el negocio antes de su compra por Marriott. El Hotel Petunia, del grupo francés Beaumier, consta como un cuatro estrellas, pero se modernizó para subir de categoría en su reapertura de 2024.

En Sant Antoni, el lujoso hotel Bonito abrió sus puertas en mayo del año pasado, después de que el grupo ibicenco NCalma Hotels, el mismo que Aguas de Ibiza, comprara el antiguo Racó des Sol. Este último es el que sigue registrado en el Portal Turístico con tres estrellas, las mismas con las que aún seguría operando el Sirenis Imperial en Cala Llonga, otro de los casos que han quedado desfasados: este resort reabrió en abril de 2024 dividido en dos hoteles de la cadena Ennismore: el Mondrian, de cinco estrellas, y el Hyde (este con cuatro).

Vestíbulo del hotel Bonito Ibiza. / J. A. Riera

El complejo del Grupo Pacha en Cap Martinet, Destino Five, luce su quinta estrella desde el 1 de junio del año pasado, pero está registrado con cuatro en el portal oficial. El Sir Joan abrió hace diez años como hotel de cinco estrellas, pero consta bajo la categoría de dos llaves que tenía el mismo edificio cuando se explotaba como Apartamentos Divino, además de que cambió de multinacional y desde el verano pasado ha pasado a ser el NH Collection Ibiza.

Por último, en el registro del Consell no aparece el One Ibiza Suites, los antiguos Apartamentos Mar y Playa, que los hermanos Pepe y Damià Verdera remodelaron como hotel de cinco estrellas desde la temporada 2016.

Este diario solicitó el miércoles al Consell de Ibiza su versión de este desfase entre el registro oficial y la oferta existente, sin obtener respuesta hasta el momento de la publiación de esta información.

Además de los establecimientos hoteleros, que representan el 60,77% de toda la oferta reglada en la isla, el Registro del Consell incluye otras categorías donde el sector de lujo está aún más implantado, como el de las villas y viviendas turísticas, que representan una capacidad para 18.400 personas, o el turismo rural, con un millar de camas. El listado del portal administrativo se completa con los apartamentos turísticos y cinco campings.