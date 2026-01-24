Las entrañas del Parador 99: spa, obras de arte y cetrería

«El Parador de Ibiza no será un parador más, será el primero que se abre en Balears y su apertura lo convertirá, además, en una de las grandes joyas de la red de Paradores de Turismo en España», explica la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante la presentación del establecimiento en Fitur. «Será un nuevo referente turístico y patrimonial de la isla», añade Sánchez, que destaca que abrirá «con una clara vocación de fomentar el interés por la isla y atraer un turismo cultural respetuoso con el entorno y el legado histórico».

Yacimiento arqueológico en el hall del edificio. / PARADORES

El ansiado Parador de Ibiza contará con 66 habitaciones, 41 de ellas para clientes y el resto, un 38% reservadas para trabajadores, según confirma la directora de Paradores, Raquel Sánchez.

Habitación con espectaculares vistas al mar. / PARADOR

El alojamiento se distribuye en cinco edificios y dispondrá de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. Además, tendrá 40 plazas de aparcamiento. El patio de armas, que está cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral, amplía los espacios del hotel y permitirá la celebración de eventos nocturnos en un entorno único.

Acto de presentación del Parador en Fitur. / PARADORES

La museización del Parador de Ibiza no está aún acabada. José Manuel Sánchez, subdirector de Turespaña, confía en que esté concluida «a finales de año». Sánchez destaca la construcción del aparcamiento subterráneo como la parte de la obra «más complicada». Se trata de un parking que tiene tres accesos diferentes para clientes y para mercancías. También recalca la importante recuperación de parte del patrimonio del Castillo, como una arquería de la Casa del Gobernador, un muro púnico y ruinas romanas, entre otros restos arqueológicos.

Vista aérea del Parador, construido en algunos de los edificios más emblemáticos de Dalt Vila, como el Castillo. / PARADORES

Además, Sánchez informa de que se han adquirido una veintena de obras de artistas y artesanos de la isla que decorarán los espacios interiores del Parador ibicenco, y anuncia que habrá jornadas de puertas abiertas para que los isleños puedan conocer el espacio, que ha estado 17 años en obras. El Parador de Ibiza dará trabajo «directo a 60 empleados, e indirectamente a 160 personas», añade.

Otra panorámica del interior. / PARADORES

Se busca cetrero para espantar a las palomas

El patio de armas, cubierto con una arquitectura textil ligera. / PARADORES

Son sólo algunos de los secretos de las entrañas del establecimiento que ayer se desvelaron en Fitur. Pero hay más. La imagen de un cetrero en Dalt Vila ya no será una mera curiosidad ocasional durante la Feria Medieval. Ante su inminente apertura, el Parador ibicenco busca una empresa especializada con servicio de aves de presa para ahuyentar palomas, uno de los azotes que sufren los cascos históricos por la corrosión que provocan sus excrementos.

Estas medidas de control también se ampliarán a toda la fauna silvestre y perjudicial que se encuentre en la zona, por lo que se llevará a cabo un estudio previo de las especies presentes. Así, se instalarán trampas para capturar culebras invasoras y gatos ferales que deberán revisarse diariamente.

El principal trabajo que deberá acometer este servicio de control de fauna serán los vuelos disuasorios para ahuyentar palomas, que deberán llevarse a cabo con un mínimo de dos aves de presa adiestradas, tal y como se detalla en las bases del concurso público. El horario y la intensidad de esta vigilancia tendrán en cuenta los periodos de migración a lo largo del año, así como la presencia de juveniles. Igualmente, también se repartirán trampas para capturar palomas en diferentes puntos del Parador. Como medida excepcional, se podrá recurrir a batidas con carabinas de aire comprimido, según figura en las condiciones de la contratación.

La alegría de Rafael Triguero

Paradores acaba de sacar, coincidiendo con la presentación oficial de su puesta en marcha definitiva, la licitación de este servicio de control biológico por un montante de 30.000 euros anuales, prorrogables hasta un total de cuatro años. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 9 de febrero para presentar sus ofertas.

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, celebró el anuncio de la inauguración del Parador de la ciudad durante la jornada de este viernes por la mañana en Fitur. Lo definió como «un hito histórico para la capital ibicenca y para el conjunto de Balears».

Según señaló el alcalde, la apertura del Parador de Dalt Vila culmina «un largo proceso de recuperación y puesta en valor de un espacio patrimonial único», situado en el corazón del casco histórico, que recupera su uso tras años de trabajo y de colaboración entre distintas administraciones. Triguero subrayó, además, que se trata del primer Parador Nacional de Balears, y mostró su orgullo por que sea Ibiza, «la única ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco del archipiélago», la que acoja este proyecto.

El alcalde recordó que, a partir del próximo lunes, ya se podrán realizar reservas, mientras que los primeros clientes podrán alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo. En este sentido, destacó que la apertura del Parador permitirá «empezar a activar la actividad turística en temporada media y reforzar la desestacionalización», uno de los objetivos estratégicos del municipio.

Triguero también remarcó la voluntad del Ayuntamiento de que el Parador sea «un espacio abierto a la ciudadanía, respetuoso con el patrimonio y plenamente integrado en la vida de la ciudad». En palabras del alcalde, el proyecto simboliza «la recuperación del patrimonio de la ciudad y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad», alineado con el valor histórico y cultural de Ibiza como ciudad Patrimonio Mundial.