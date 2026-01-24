La editorial Melqart resucita ‘Ibiza, puerto mediterráneo del libro’

Tres lustros después de su desaparición, el editor Ramon Mayol y el equipo de trabajo que le acompaña en la organización de los Premis de les Lletres Pitiüses han decidido «reflotar» la iniciativa cultural ‘Ibiza, puerto mediterráneo del libro’ y crear un encuentro internacional literario «inspirado» en aquel que impulsaron la librería Hipérbole y Gabriel Torres Chalk entre 2008 y 2011. Es precisamente el escritor y artista ibicenco el que da la noticia este sábado durante la presentación en Sa Nostra Sala de la nueva convocatoria del certamen literario impulsado por la editorial Melqart.

«Estamos trabajando en la germinación de un proyecto que toma como modelo una experiencia que tuve el privilegio de dirigir hace años y que nos enseñó mucho sobre cómo crear comunidad, cómo tender puentes entre instituciones y creadores y cómo hacer que la literatura respire en el espacio público», anuncia Torres Chalk en su intervención a través de videoconferencia desde Salamanca.

También ‘Es port’, que es el nombre provisional del nuevo evento, aspira a «generar vínculos duraderos entre autores, público y administraciones públicas». Tendrá carácter bianual y su pieza clave será un festival de poesía. «Inclusivo y con vocación internacional , nace con la idea de abrir puertas a nuevas voces y nuevas formas de crear sin perder el nivel de exigencia», apunta Torres Chalk, subrayando que «el criterio fundamental será la calidad».

El encuentro literario todavía está en estado embrionario, aunque la previsión de Mayol es que su botadura tenga lugar «el próximo otoño». En las próximas semanas se irán facilitando más detalles acerca del calendario, la programación y los socios y colaboradores de la nueva iniciativa.

Los que quieran recordar o descubrir cómo fue la experiencia original tendrán oportunidad de hacerlo en la proyección del documental ‘Memoria del puerto. Una mirada estética’, codirigido por Gabriel Torres Chalk y Pablo Alcántara y producido por Pauxa. En este largometraje se repasan las cuatro ediciones de este encuentro internacional de literatura, por el que pasaron autores de la talla de Juan Gelman, Raúl Zurita, Antonio Colinas u Olvido García Valdés.

Cena literaria

El pase del documental se incluye en las actividades complementarias que se programarán en los días previos y posteriores a la gala de los Premis de les Lletres Pitiüses, que se celebrará el 27 de marzo a las 20.30 horas en el bar Cruce de Sant Rafel. Los interesados en asistir pueden hacerse con las entradas, a 33 €, en la web ibizaeditions.com.

En ese acto, se anunciará a los galardonados en el certamen literario impulsado por Melqart en las categorías de narrativa breve y poesía, en castellano y en catalán. Además, se presentará un libro colectivo, en formato físico y digital, con los textos de los ganadores y finalistas, que también recibirán como reconocimiento un diploma y, en el caso de los premiados, una estatuilla conmemorativa. «Aparte, se musicalizará una de las poesías del poemario ganador, tanto en catalán como en castellano», señala Mayol. Asimismo, en esta cita del 27 de marzo, se entregará el premio de honor, que se otorga a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària.

Diez años de trayectoria

En el equipo organizador del evento, además de Mayol y Torres Chalk, están Jean Pierre Quiroz, colaborador de Melqart Media; el poeta Reinhard Huamán Mori; el promotor cultural Toni Martí; y la filóloga Raquel Molero, todos ellos presentes en el acto de Sa Nostra Sala, en Vila.

Para celebrar los diez años de trayectoria de este certamen bianual, la editorial ibicenca cuenta en esta edición «con un jurado compuesto por escritores y profesionales de reconocido prestigio residentes en Ibiza, Menorca, Mallorca, Valencia, Madrid y Salamanca». En esa lista, junto a Torres Chalk y Reinhard Huamán Mori, están Carme Cloquells, Mario Riera, Josep Micó, Damià Rotger, Neus Cardona Ribas, Alejandro Melero Salvador, Helena Tur, Marcela Friederichs, Elsa Moreno y Vicent Sanchís.

Quien quiera apuntarse al concurso literario y tenga más de 16 años todavía está a tiempo porque el plazo de admisión finaliza el 15 de febrero. Pueden participar con una única obra inédita en catalán o castellano, en las modalidades de narrativa breve (entre 40 y 80 versos) o poesía (entre cinco y diez folios). Los trabajos deben remitirse con pseudónimo a info.melqart@gmail.com o certamen@melq.art.

Los detalles los proporciona en la presentación Mayol, rodeado de las concejalas de Cultura de Sant Josep, Maria José Ríos; de Sant Antoni, Eva Prats; de Ibiza, Carmen Domínguez y de Sant Joan, María Cardona. Así como de la consellera insular de Cultura, Sara Ramón. Aunque no han podido acudir a la cita, el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Formentera también respaldan estos premios.

De hecho, la menor de las Pitiusas acogerá el certamen en 2028, según adelanta Mayol. Tanto el editor como Torres Chalk, antes de despedir el acto, agradecen a las instituciones su apoyo, un respaldo esencial, dicen, para que «la cultura no sea un adorno sino un lugar de encuentro real».