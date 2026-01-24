Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Durmiendo al raso en el Patrimonio

Durmiendo al raso en el Patrimonio

Durmiendo al raso en el Patrimonio | CÉSAR NAVARRO

Redacción Ibiza

La exclusión social galopa en Ibiza y el drama de las personas sin hogar, especialmente duro en invierno con la bajada de las temperaturas, es cada vez más visible en todos sus barrios, incluido Dalt Vila, donde, como se aprecia en la imagen, alguien ha instalado un colchón y una manta en un recodo de la ronda de Calvi, protegido del viento.

Durmiendo al raso en el Patrimonio

