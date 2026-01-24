El álbum
Durmiendo al raso en el Patrimonio
La exclusión social galopa en Ibiza y el drama de las personas sin hogar, especialmente duro en invierno con la bajada de las temperaturas, es cada vez más visible en todos sus barrios, incluido Dalt Vila, donde, como se aprecia en la imagen, alguien ha instalado un colchón y una manta en un recodo de la ronda de Calvi, protegido del viento.
