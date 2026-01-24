Una conocida marca de coches elige Ibiza para la presentación oficial de su nuevo vehículo

El Ayuntamiento de Ibiza colabora con Renault en la organización de diferentes iniciativas para la prensa especializada que se celebrarán próximamente en la isla, en el marco de la presentación de un nuevo vehículo de Renault.

“La elección de Ibiza como sede de este evento pone de relieve la capacidad del municipio para acoger presentaciones y encuentros profesionales de alcance internacional, así como el atractivo de la ciudad como destino idóneo para este tipo de iniciativas durante todo el año”, ha explicado el concejal de Turismo, Rubén Sousa, tras finalizar la feria turística Fitur.

Desde el Ayuntamiento se trabaja de forma coordinada con Renault para garantizar el correcto desarrollo de los actos promocionales, que supondrán una nueva oportunidad para proyectar la imagen de Ibiza a escala europea, destacando tanto su patrimonio cultural como su entorno natural y su infraestructura para eventos profesionales.

"Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Ibiza reafirma su compromiso con aquellas iniciativas que contribuyan a reforzar la visibilidad de la ciudad, consolidándola como un destino dinámico, abierto y preparado para acoger eventos de calidad vinculados a sectores estratégicos como la innovación y la movilidad", puntualizan desde el Consistorio.