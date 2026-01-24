El Carnaval de Venecia llega a Ibiza: estos son todos los detalles

Ethereal Ibiza celebrará una nueva edición el próximo sábado 14 de febrero en el Teatro Pereyra, en Ibiza, un espacio histórico que será adaptado para acoger una propuesta escénica inspirada en los bailes de máscaras del Carnaval de Venecia. La cita combinará, según la página web del Teatro Pereyra, música electrónica, actuaciones en directo y una puesta en escena marcada por la teatralidad y el uso obligatorio de vestuario acorde al concepto del evento.

La organización plantea el encuentro como una "experiencia inmersiva" en la que el público participa activamente a través del vestuario y la interacción con el espacio. El evento se articulará en dos áreas diferenciadas: el Café Pereyra, con un enfoque más íntimo y experimental, y el Teatro Pereyra, donde se concentrará la programación principal con un formato más amplio y orientado al espectáculo.

En el Café Pereyra están previstas actuaciones de NommarS, Eugenio B2B Mike Saracino, Mathzz, Manu Vasquez, Chelu García, Megablast y NommarS. Por su parte, el escenario principal del Teatro Pereyra contará con Medusa Odyssey, Maricha, Words of Nio y Aigua.

La programación se desarrollará desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana y el evento estará restringido a mayores de 18 años. Se trata de una celebración sin asientos reservados, concebida como una fiesta de pie, en la que el cumplimiento del dress code inspirado en las máscaras venecianas será obligatorio para acceder.

En cuanto al acceso, las entradas se comercializan en diferentes modalidades, con precios que varían según el tipo de entrada y la hora de acceso, además de opciones específicas para residentes y la posibilidad de reservar palcos.