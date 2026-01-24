Una barca de alquiler averiada arruinó sus vacaciones en Ibiza: serán indemnizados con 6.000 euros

Debían ser unas vacaciones de ensueño surcando las aguas de las Pitiusas, pero terminaron en una pesadilla mecánica y judicial que se ha alargado más de ocho años. Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a dos empresas de alquiler náutico a indemnizar con 6.000 euros a una clienta tras considerar que la embarcación arrendada en el puerto de Sant Antoni no se encontraba en condiciones adecuadas para navegar desde el primer día.

La sentencia estima el recurso de apelación presentado por el arrendatario y revoca el fallo previo del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona, que había dado por válida la retención de la fianza que habían abonado los clientes por el alquiler. El tribunal concluye que el barco «no se encontraba en las condiciones adecuadas para el uso comprometido desde el primer día concertado».

Los hechos se remontan a agosto de 2017, cuando la demandante alquiló durante una semana un catamarán en Sant Antoni, para lo que depositó una fianza de 3.000 euros. Según recoge la resolución judicial, desde el inicio del alquiler la embarcación presentó múltiples deficiencias técnicas, especialmente en el sistema de baterías y en el motor, que obligaron a realizar reparaciones continuas y limitaron gravemente la navegación prevista.

Incendio en el motor

La Audiencia considera probado que los problemas eran previos al uso de la clienta y rechaza la versión de las empresas arrendadoras, que atribuían los daños a una mala utilización. En este sentido, la Sala subraya que las averías deben situarse «en la defectuosa carga y no en la ausencia de la maniobra de carga establecida en las instrucciones».

Uno de los episodios más graves se produjo a la entrada del puerto de Sant Antoni, cuando el catamarán sufrió una parada del motor con entrada de agua y tuvo que recibir ayuda externa para poder amarrar. Frente a la tesis empresarial de que la turista provocó el daño de forma intencionada, el tribunal se muestra tajante y considera que «entender que en la arriesgada maniobra sucedida en la bocana se provoque una avería de motor con incendio de modo voluntario resulta absurdo».

La sentencia también destaca que las empresas no facilitaron una pericial independiente solicitada por el arrendatario, lo que refuerza la conclusión de que los daños no le son imputables. En aplicación de la Ley de Navegación Marítima, la Audiencia recuerda que el arrendador debe asumir «las reparaciones que se deriven de vicio propio del buque».

Por todo ello, la Sala ordena la devolución íntegra de la fianza de 3.000 euros y fija una indemnización adicional por otros 3.000 euros por la frustración del alquiler, al considerar que, de los siete días contratados, tres se destinaron a reparaciones y el resto estuvieron condicionados por averías constantes. Las empresas deberán abonar la cantidad total de forma solidaria, junto con los intereses legales, y asumir las costas del procedimiento en primera instancia.