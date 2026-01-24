La Aventura de Educar en Familia reúne a Armando Bastida y Marta Prada en su XVII edición

El Ayuntamiento de Santa Eulària presenta una nueva edición del ciclo de conferencias La Aventura de Educar en Familia. Este año alcanza la XVII edición y sigue manteniendo su espíritu de reflexión, aprendizaje y acompañamiento a las familias en la crianza y la educación de los hijos e hijas.

"Las conferencias se celebrarán en el Palau de Congressos d’Eivissa, los días 6 y 20 de febrero, ambas a las 19.30 horas y con entrada gratuita. Además, se dispondrá de monitores de tiempo libre para atender a los niños que acudan con sus padres y madres facilitando de esta manera la asistencia de las familias", explica el Consistorio.

La primera sesión tendrá lugar el 6 de febrero y correrá a cargo de Armando Bastida, con la charla “Criar con sentido común: necesidades de la infancia y cómo acompañarlas”. Dirigida a familias, educadores y profesionales de la infancia, la conferencia abordará los principios de una crianza respetuosa y práctica, basada en la evidencia científica y en el respeto al desarrollo emocional y psicológico de los niños. Durante su intervención, Bastida ofrecerá estrategias para comprender y acompañar las emociones y conductas infantiles sin recurrir a castigos, establecer límites claros desde la empatía, desmontar mitos habituales sobre la crianza y fomentar la corresponsabilidad y la paciencia en la vida familiar cotidiana.

El ciclo continuará el 20 de febrero con la conferencia “Educar para la vida: niños y niñas autónomos, seguros y felices”, a cargo de Marta Prada. En esta sesión se reflexionará sobre la importancia de acompañar a los niños en su desarrollo integral, más allá del éxito académico o social, promoviendo su autonomía, autoestima y bienestar emocional desde edades tempranas. Prada abordará cómo crear entornos que favorezcan la toma de decisiones, la educación emocional, el establecimiento de límites claros y respetuosos y la importancia de educar desde la empatía, el respeto y la coherencia con el ejemplo de los adultos.

Servicio municipal de orientación a las familias

"El ciclo La Aventura de Educar en Familia forma parte del servicio de orientación municipal del Consistorio, un recurso creado para ofrecer apoyo educativo a las familias y a la comunidad del municipio", indica el comunicado.

"Este servicio combina actuaciones de carácter comunitario, como charlas, talleres y la Escuela de Familias, con una atención individualizada que ofrece orientación y asesoramiento a las familias en cuestiones relacionadas con la convivencia, la comunicación familiar y el desarrollo emocional de niños y adolescentes. A través de iniciativas como este ciclo de conferencias, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la prevención, el acompañamiento y el apoyo a las familias", concluye la nota.