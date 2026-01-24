El Auditori Caló de s’Oli acoge la entrega de premios de la V edición del Concurso Juvenil de Microrrelatos

El Auditori Caló de s’Oli acogió este viernes el acto de entrega de premios de la V edición del Concurso Juvenil de Microrrelatos, organizado por la Biblioteca de Cala de Bou del Ayuntamiento de Sant Josep. "Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la creatividad literaria entre la juventud, estrechar vínculos con los centros educativos y acercar a este colectivo a la biblioteca", detalle una nota de prensa del Consistorio de Sant Josep.

La quinta edición del concurso ha contado con la participación de 70 jóvenes, sumando un total de 355 participantes a lo largo de las cinco ediciones celebradas desde el año 2021. En esta ocasión, los relatos debían girar en torno al concepto de "transformación", entendido como un "cambio significativo que podía ser emocional, social, físico o de identidad, siempre con un efecto sorprendente o revelador".

En este sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sant Josep, Maria José Ríos, destacó: "Con este concurso queremos promover la escritura creativa y la destreza narrativa entre los jóvenes, así como fomentar el uso del catalán. Es una gran satisfacción ver cómo cada año los participantes sorprenden con historias originales y llenas de imaginación".

La colaboración de los centros educativos ha sido clave en el desarrollo del concurso, y la Biblioteca "ha querido destacar especialmente la implicación del profesorado del IES Sant Agustí y del IES Sa Serra". "Desde 2023, el certamen incluye un taller práctico dirigido a centros de Secundaria sobre cómo crear un microrrelato, impartido por el personal de la Biblioteca, con el objetivo de orientar y motivar al alumnado para participar", puntualiza el comunicado.

Durante el acto de entrega, abierto a participantes, familiares y profesorado, los galardonados de la V edición del Concurso Juvenil de Microrrelatos recibieron sus premios según la categoría.

Primera categoría (12 a 14 años):

Primer premio: Akram Aalouf El Moussaoui , con el relato 'Supernormal'

, con el relato 'Supernormal' Segundo premio: Júlia Ribas Rausell, con el relato 'Páginas sin sentido'

Segunda categoría (15 a 18 años):

Primer premio: David Morato López , con el relato 'El eco del acantilado'

, con el relato 'El eco del acantilado' Segundo premio: Adriana Macho Castillo, con el relato 'La puerta'

Los primeros premios fueron una tablet táctil y los segundos galardonados se llevaron un vale para libros, además de un diploma y un obsequio conmemorativo. El acto concluyó con un pequeño refrigerio para todas las personas asistentes.