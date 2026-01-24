Tras el agua de ‘Harry’, el viento de ‘Ingrid’ castiga a Ibiza

El carrusel invernal de temporales, que tuvo como penúltimo protagonista a ‘Harry’ y sus abundantes lluvias descargando con fuerza sobre Ibiza, ha continuado con ‘Ingrid’, que este sábado ha debutado con importantes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

La Agencia Española de Meteorología volvió a activar la alerta amarilla, que se mantendrá vigente durante todo el día de hoy, tanto por esos vientos del oeste como por fenómenos costeros, con olas de hasta cuatro metros.

Desde primera hora de la mañana, los bomberos tuvieron que ponerse a trabajar para resolver diversas incidencias, todas ellas relacionadas con caídas de árboles o el peligro de que postes telefónicos o de luz cayeran a la calzada. Por suerte, en ninguno de esos incidentes hubo que lamentar daños, ni humanos ni materiales.

Más árboles caídos

Por ejemplo, en la avenida 8 d’Agosto de Vila, en dirección hacia Talamanca, un árbol cayó sobre el asfalto, obligando a cortar momentáneamente los dos carriles de circulación hasta que fue retirado por los bomberos.

El viento también tumbó árboles y obligó a intervenir a los bomberos en Santa Eulària y en la carretera de Santa Getrudis a Sant Llorenç, contratiempos que pudieron resolver rápidamente y sin mayores consecuencias.

En cuanto a los postes telefónicos, los bomberos tuvieron que actuar en varios emplazamientos, como en la carrera de es Canar, para evitar que acabaran en el suelo. Además, en Sant Rafel recibieron otra llamada para retirar unos cables de telefonía de la vía pública, debido al peligro que representaban para los viandantes.

En cuanto al litoral, el viento contagió su furia al mar, que se convirtió en innavegable y obligó a suspender antes de tiempo las conexiones entre Ibiza y Formentera.

Así, el último ferri partió de la pitiusa mayor a la seis y media de la tarde, mientras que se cancelaron los siete trayectos restantes que estaban programados hasta la medianoche por el peligro que suponía cruzar es Freus sin la ayuda de la luz diurna.

Por contra, el aeropuerto de Ibiza, que sí sufrió cancelaciones y desvíos durante el paso de ‘Harry’, esta vez pudo resistir mejor al nuevo temporal y operar sin problemas sus vuelos de salida y de llegada en la única pista habilitada de es Codolar.

Barcos encallados

Sin llegar ni de lejos a las imágenes puramente invernales vistas en la Península, donde numerosas ciudades amanecieron cubiertas de nieves, en las Pitiusas el fuerte viento también afectó a todo tipo de actividades y dejó alguna escena curiosa.

Por ejemplo, en la bahía de Talamanca, quedaron dos barcos encallados cerca de sa Punta, junto con residuos todo tipo, entre ellos un velomar sobre la arena.

Y en la playa urbana de Santa Eulària, operarios municipales retiraron de la arena una pequeña embarcación que, según la versión difundida por el Ayuntamiento, corresponde a una patera que se tragó el mar el pasado mes de octubre y que el temporal habría devuelto ahora a la superficie.