Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza
Así es el nuevo establecimiento hotelero en la isla de la red de Paradores de Turismo de España
El Parador de Turismo de Ibiza ya tiene fecha de apertura. El establecimiento contará con 66 habitaciones. El alojamiento se distribuye en cinco edificios y dispondrá de zona 'wellness', piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. Además, tendrá 40 plazas de aparcamiento. La zona de acceso fue además recientemente adecuada con la reforma del Camí Del Calvari.
El patio de armas está cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral. Este espacio permitirá la celebración de eventos nocturnos en un entorno único.
Reservas
El Parador se abrirá en un acto oficial ese lunes 23 de febrero, mientras que el próximo lunes, dentro de tres días, es decir, el 26 de enero, se abrirá en la web de Paradores la posibilidad de hacer reservas. A partir del 10 de marzo ya se podrá dormir en el esperado establecimiento hotelero.
