El tiempo el fin de semana en Ibiza y Formentera: aviso amarillo por mala mar y viento

Después del paso de la borrasca 'Harry' por las Pitiusas, el fin de semana estará marcado por un tiempo variable en Ibiza y Formentera, con alternancia de nubes y claros, posibilidad de chubascos puntuales y un episodio de viento y mala mar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para la jornada del sábado.

El viernes habrá intervalos nubosos durante la mañana y cielos más despejados a partir del mediodía. La probabilidad de precipitaciones será baja durante el día, aunque podría aumentar ligeramente por la noche. Las temperaturas se situarán entre los 10 y los 17 grados, con viento flojo a moderado.

La situación empeorará el sábado, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. La Aemet ha activado la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros desde las 4 hasta las 14.59 horas. Se esperan rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, con viento del oeste, así como mala mar, con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.

Previsión de la Aemet. / AEMET

Lluvia el sábado

Durante el sábado la probabilidad de precipitaciones será elevada en las primeras horas, con chubascos y posibilidad de tormentas, aunque tenderá a disminuir a lo largo de la tarde. Las temperaturas bajarán ligeramente, con mínimas de 8 grados y máximas de 15, mientras que el viento soplará con intensidad moderada a fuerte.

El domingo se espera una mejora progresiva del tiempo. Predominarán los intervalos nubosos, con una baja probabilidad de lluvia, y las temperaturas volverán a subir ligeramente, con valores que oscilarán entre los 8 y los 16 grados. El viento continuará siendo moderado, pero sin avisos activos.

Según la previsión de la Aemet, el lunes volverán las lluvias que se prologarán al menos hasta el miércoles. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.