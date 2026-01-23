Nuevo tanatorio en la isla de Ibiza: Sanidad inspeccionará la instalación de Santa Eulària el próximo lunes

El tanatorio municipal de Santa Eulària encara su recta final antes de su puesta en funcionamiento. El Ayuntamiento informó este viernes de que el Ministerio de Sanidad tiene programada una visita de inspección para el próximo 26 de enero, paso previo imprescindible para autorizar la apertura de las instalaciones. Según el Consistorio, una vez obtenida esta aprobación, el tanatorio podrá entrar en servicio de forma inmediata, ya que la empresa concesionaria, Aurens, tiene preparado el dispositivo necesario para su puesta en marcha.

Desde el Ayuntamiento se quiso con este anuncio salir al paso de las críticas realizadas ayer por el grupo municipal socialista, aclarando que el calendario actual responde a los procedimientos administrativos y técnicos exigidos para un equipamiento de estas características. En este sentido, recuerda que, durante la fase final de ejecución del proyecto, fue necesario realizar ajustes parciales tanto en el diseño como en el presupuesto inicial, a raíz de necesidades detectadas en la obra. Estas modificaciones, subrayan, permitieron mejorar el resultado final de la infraestructura.

El gobierno municipal explica que el proyecto del tanatorio quedó desierto en su primera licitación y que la evolución posterior de la obra, incluida la revisión del presupuesto, fue comunicada en el pleno municipal celebrado el pasado mes de julio. Las mejoras introducidas han permitido completar un equipamiento que "da respuesta a una demanda histórica en la isla de Ibiza", con una inversión total que asciende a 3.421.969,25 euros (IVA incluido), precisa.

El edificio cuenta con tres salas de velatorio, una sala multiconfesional, zonas ajardinadas, espacio de aparcamiento y las adaptaciones técnicas necesarias del terreno, configurando, según el Ayuntamiento, un tanatorio moderno, digno y funcional. Además, destaca que se trata de la única instalación pública de estas características en la isla y recuerda que ha sido el propio Consistorio el que ha impulsado el proyecto.

Frente a esta versión, el PSOE de Santa Eulària ha denunciado un nuevo retraso en la puesta en marcha del tanatorio municipal de Cas Llauradors, más de dos meses después de su inauguración oficial. El portavoz socialista, Alan Ripoll, sostiene que este nuevo aplazamiento se suma a "casi cinco años de demora respecto a la fecha prevista inicialmente" y critica que el PP lleve "veinte años hablando de este tanatorio sin haberlo puesto en funcionamiento".

Aumento de costes y retraso «inadmisible»

Los socialistas también ponen el foco en el incremento del coste del proyecto. Según detallan, la obra fue adjudicada inicialmente en 2020 por cerca de 1,5 millones de euros, con un plazo de ejecución de nueve meses. Posteriormente, en 2022, se aprobó una modificación contractual por 266.758,78 euros y una prórroga de otros nueve meses para ajustes en la climatización y la incorporación de tres túmulos adicionales. A ello se sumaron, ya en 2023, un contrato de mobiliario por 67.969 euros y otro para la construcción de plazas de aparcamiento por 666.870,94 euros.

Para Ripoll, estos cambios evidencian una falta de previsión y control por parte del equipo de gobierno, que ha derivado en un aumento considerable de los costes y en un retraso que califica de "inadmisible". El portavoz socialista acusa a la alcaldesa, Carmen Ferrer, de limitarse a inaugurar el equipamiento sin haber sido capaz de ponerlo en funcionamiento y considera que el tanatorio es "un ejemplo más de una mala gestión que Santa Eulària no se merece".