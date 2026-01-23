Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI

Agentes del grupo de investigación UDEV de la Policía Nacional de Ibiza han detenido a cuatro hombres por su presunta implicación en una reyerta multitudinaria ocurrida en la madrugada del pasado 14 de diciembre en una conocida zona de ocio nocturno de la ciudad.

Como consecuencia de la pelea, varias personas resultaron heridas de diversa consideración. Entre las lesiones se encuentran desde simples hematomas y fracturas dentales hasta heridas que requirieron numerosos puntos de sutura. La víctima más grave tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de múltiples traumatismos craneoencefálicos, aunque, según han informado fuentes policiales, todos los heridos se encuentran actualmente fuera de peligro.

La investigación se inició pocas horas después de los hechos, tras recibirse los partes de intervención de las patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como las primeras denuncias de los afectados. Los investigadores contaron además con un vídeo grabado por uno de los testigos y con imágenes de las cámaras de seguridad de varios establecimientos cercanos al lugar de la agresión.

Según las primeras indagaciones, la reyerta se originó a las puertas de un conocido pub, cuando a un grupo de amigos, que aparentemente se encontraban en estado de embriaguez, se le denegó el acceso al establecimiento. A partir de ese momento se desencadenó una pelea que se prolongó durante varios minutos y en la que se llegaron a utilizar objetos contundentes, como una barra metálica.

Tras numerosas tomas de declaración a testigos e implicados, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables y procedieron a la detención de cuatro hombres, todos ellos mayores de edad y de origen español, chileno, dominicano y rumano, respectivamente. A los arrestados se les imputan tres delitos de lesiones graves y un delito de homicidio en grado de tentativa.