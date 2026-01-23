Un respiro para mitigar los retrasos en la ITV de Ibiza: tres empresas se interesan en instalar las dos unidades móviles

Los retrasos que acumula el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Ibiza, que ahora rondan un plazo de unos cuatro meses para conseguir cita, podrán reducirse en pocos meses con la entrada en funcionamiento de dos nuevas unidades móviles. Tres empresas se han presentado al concurso abierto por el Consell para hacerse cargo de la instalación y gestión de este servicio, de manera que su puesta en marcha podrá resolverse tras el periodo de evaluación de las ofertas.

Al contrario que la estación de la ITV ubicada en Santa Gertrudis y las dos unidades móviles del Recinto Ferial, ambas instaladas en equipamientos propiedad del Consell, en esta ocasión la futura adjudicataria está obligada a aportar un local o un solar apto para desarrollar esta actividad. Es decir, debe contar con un espacio que disponga de uso de suelo industrial.

Condiciones

Pese a este requisito, en un momento en que los polígonos industriales de la isla no cubren la demanda existente, la convocatoria sale adelante con las tres propuestas que se han presentado al concurso del Consell. Una vez finalice la evaluación para elegir la oferta más ventajosa, la futura concesionaria dispondrá de 30 días para completar la instalación de las unidades e iniciar las inspecciones.

La empresa contratada deberá cumplir con un mínimo de 23.808 inspecciones al año, cifra que podrá ampliar hasta 29.760 si opta por ampliar sus servicios. Por cada una de estas revisiones, cobrará una tasa de 40,64 euros.

Los presupuestos presentados al concurso público abierto por el Consell para agilizar el servicio de ITV en la isla oscilan entre 1.292.280 y 1.008.268 euros al año, por un contrato que se puede prorrogar hasta tres anualidades.