Rafael Triguero sobre el Parador de Ibiza: "Este proyecto simboliza la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad"

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, ha celebrado el anuncio de la inauguración del Parador de la ciudad durante la jornada de esta mañana en Fitur, que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero, y lo ha definido como “un hito histórico para la capital ibicenca y para el conjunto de las Islas Baleares”.

Según ha señalado el alcalde, la apertura del Parador de Ibiza culmina “un largo proceso de recuperación y puesta en valor de un espacio patrimonial único”, situado en el corazón de Dalt Vila, que recupera su uso tras años de trabajo y de colaboración entre distintas administraciones. Triguero ha subrayado además que se trata del primer Parador Nacional de las Islas Baleares, y ha mostrado su orgullo por que sea Ibiza, “la única ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO del archipiélago”, la que acoja este proyecto.

Presentación paradores en Fitur 2026. / A.E.

El alcalde ha explicado que, a partir del próximo lunes, ya se podrán realizar reservas, mientras que los primeros clientes podrán alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo. En este sentido, ha destacado que la apertura del Parador permitirá “empezar a activar la actividad turística en temporada media y reforzar la desestacionalización”, uno de los objetivos estratégicos del municipio.

Triguero también ha remarcado la voluntad del Ayuntamiento de que el Parador sea “un espacio abierto a la ciudadanía, respetuoso con el patrimonio y plenamente integrado en la vida de la ciudad”. En palabras del alcalde, el proyecto simboliza “la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad”, alineado con el valor histórico y cultural de Ibiza como ciudad Patrimonio Mundial.