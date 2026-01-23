Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PalladiumNáutico IbizaParador de IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Fitur 2026

Rafael Triguero sobre el Parador de Ibiza: "Este proyecto simboliza la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad"

El Parador permitirá realizar reservas a partir del próximo lunes

Vista parcial del Parador de Dalt Vila.

Vista parcial del Parador de Dalt Vila. / César Navarro Adame

Redacción Digital

Ibiza

El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, ha celebrado el anuncio de la inauguración del Parador de la ciudad durante la jornada de esta mañana en Fitur, que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero, y lo ha definido como “un hito histórico para la capital ibicenca y para el conjunto de las Islas Baleares”.

Según ha señalado el alcalde, la apertura del Parador de Ibiza culmina “un largo proceso de recuperación y puesta en valor de un espacio patrimonial único”, situado en el corazón de Dalt Vila, que recupera su uso tras años de trabajo y de colaboración entre distintas administraciones. Triguero ha subrayado además que se trata del primer Parador Nacional de las Islas Baleares, y ha mostrado su orgullo por que sea Ibiza, “la única ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO del archipiélago”, la que acoja este proyecto.

Presentación paradores en Fitur 2026.

Presentación paradores en Fitur 2026. / A.E.

El alcalde ha explicado que, a partir del próximo lunes, ya se podrán realizar reservas, mientras que los primeros clientes podrán alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo. En este sentido, ha destacado que la apertura del Parador permitirá “empezar a activar la actividad turística en temporada media y reforzar la desestacionalización”, uno de los objetivos estratégicos del municipio.

Noticias relacionadas y más

Triguero también ha remarcado la voluntad del Ayuntamiento de que el Parador sea “un espacio abierto a la ciudadanía, respetuoso con el patrimonio y plenamente integrado en la vida de la ciudad”. En palabras del alcalde, el proyecto simboliza “la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad”, alineado con el valor histórico y cultural de Ibiza como ciudad Patrimonio Mundial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  2. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  3. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  4. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  5. Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
  6. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  7. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
  8. Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

Rafael Triguero sobre el Parador de Ibiza: "Este proyecto simboliza la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad"

Rafael Triguero sobre el Parador de Ibiza: "Este proyecto simboliza la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad"

Control de serpientes y mil árboles frutales entre los proyectos de IbizaPreservation para 2026

Control de serpientes y mil árboles frutales entre los proyectos de IbizaPreservation para 2026

Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI

Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI

El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas

El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas

'Descubre Sant Joan en 3 días': la apuesta del Ayuntamiento de Sant Joan para atraer turistas

La APB considera que el dique flotante de Port Nàutic Ibiza ha superado la prueba de la borrasca 'Harry'

La APB considera que el dique flotante de Port Nàutic Ibiza ha superado la prueba de la borrasca 'Harry'

Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza

Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza

Atención conductores: cortes de tráfico a la entrada de Ibiza por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII

Atención conductores: cortes de tráfico a la entrada de Ibiza por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII
Tracking Pixel Contents