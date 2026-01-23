El quebradero de cabeza del Parador de Ibiza: cómo librarse de las palomas

La imagen de un cetrero en Dalt Vila ya no será una mera curiosidad ocasional durante la Feria Medieval. Ante su inminente apertura, el Parador de Ibiza busca una empresa especializada con servicio de aves de presa para ahuyentar palomas, uno de los azotes que sufren los cascos históricos por la corrosión que provocan sus excrementos.

Estas medidas de control también se ampliarán a toda la fauna silvestre y perjudicial que se encuentre en la zona, por lo que se llevará a cabo un estudio previo de las especies presentes. Así, se instalarán trampas para capturar culebras invasoras y gatos ferales, que deberán revisarse diariamente.

Vuelos de control

El principal trabajo que deberá acometer este servicio de control de fauna serán los vuelos disuasorios para ahuyentar palomas, que deberán llevarse a cabo con un mínimo de dos aves de presa adiestradas, tal y como se detalla en las bases del concurso público. El horario y la intensidad de esta vigilancia tendrán en cuenta los periodos de migración a lo largo del año, así como la presencia de juveniles.

Panorámica del Parador en Dalt Vila. / Paradores de España.

Igualmente, también se repartirán trampas para capturar palomas en diferentes puntos del Parador. Como medida excepcional, se podrá recurrir a batidas con carabinas de aire comprimido, según figura en las condiciones de la contratación.

Paradores acaba de sacar la licitación de este servicio de control biológico por un montante de 30.000 euros anuales, prorrogables hasta un total de cuatro años. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 9 de febrero para presentar sus ofertas.