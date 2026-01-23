El PSOE denuncia el "abandono" de Sant Rafel: proyectos paralizados y falta de mantenimiento

El Grupo Socialista de Sant Antoni ha denunciado en un comunicado la situación de "abandono institucional" que, a su juicio, sufre la parroquia de Sant Rafel como consecuencia de la "inacción" del equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde, Marcos Serra. Según el PSOE, esta falta de actuaciones está generando un creciente malestar entre los vecinos de la localidad.

Los socialistas aseguran en un comunicado que Sant Rafel arrastra desde hace años un déficit de inversiones que afecta de forma directa a la calidad de vida de sus residentes. Entre las principales carencias, los socialistas señalan problemas en infraestructuras, accesibilidad, seguridad, mantenimiento, limpieza y servicios públicos que, según afirman, han sido denunciados en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento "sin que se hayan resuelto ni se hayan fijado calendarios claros de ejecución" para arreglarlos.

Proyectos paralizados

Desde el PSOE recuerdan que "proyectos anunciados hace más de cinco años continúan sin materializarse". Entre ellos, citan el Plan Especial de la Iglesia, el aparcamiento Josep Planells, la creación de una plaza pública, la recepción del polígono de Montecristo o la puesta en funcionamiento del depósito de agua desalada. "Estamos hablando de proyectos anunciados hace más de cinco años que siguen sin ningún resultado visible. Los vecinos de Sant Rafel están cansados de promesas vacías y necesitan respuestas y acciones concretas", señala la concejala socialista Neus Marí en la nota.

El Grupo Socialista también critica la gestión del proyecto de la vía de circunvalación, que consideran un "ejemplo de falta de transparencia y de incumplimiento de un proceso participativo previamente consensuado con los residentes". "El gobierno del PP está tomando decisiones que afectan directamente al futuro de Sant Rafel sin contar con el pueblo", afirma Marí.

Una de las fotografías de denuncia del PSOE. / PSOE

Otro de los puntos que denuncia el PSOE es la falta de accesibilidad en el Centro Social de Sant Rafel, donde se ubica la Unidad Básica de Salud. Según el comunicado, el edificio presenta graves carencias, como la ausencia de una rampa de acceso, lo que "dificulta la entrada a personas con movilidad reducida". Los socialistas aseguran que no existe constancia de un proyecto global para eliminar las barreras arquitectónicas, pese a tratarse de una obligación legal. "No se puede permitir que un centro social con servicios sanitarios no disponga ni siquiera de una rampa de acceso. Es una cuestión de dignidad y de derechos fundamentales", subraya la concejala.

En materia de seguridad vial, el PSOE alerta de la situación de riesgo en el acceso a las instalaciones deportivas de Sant Rafel, especialmente para niños, jóvenes y familias, y reclama una actuación coordinada entre el Ayuntamiento y el Consell Insular.

Falta de mantenimiento y limpieza

Asimismo, el grupo municipal denuncia la falta de mantenimiento y limpieza en el núcleo urbano, "con aceras llenas de hierbas, problemas en los puntos de contenedores y una limpieza que consideran "claramente insuficiente". A ello, lamentan, se suma el mal estado de los caminos rurales y la ausencia, según el PSOE, de una "planificación seria y transparente de las actuaciones de mantenimiento".

Especial preocupación genera, según los socialistas, la situación de la nueva depuradora de Sa Coma, que continúa provocando molestias por malos olores "sin que el Ayuntamiento haya comunicado una solución definitiva ni plazos concretos para resolver el problema".

Por último, el PSOE señala que durante los meses de verano, "se repiten graves problemas vinculados al ocio nocturno en el entorno de las discotecas, como el exceso de tráfico, aparcamientos peligrosos, botellones, suciedad y degradación del espacio público, sin una respuesta municipal suficiente para proteger a los residentes".

Ante este escenario, el Grupo Socialista exige al equipo de gobierno del PP "que cumpla sus compromisos, ejecute las inversiones necesarias y ofrezca a Sant Rafel el trato digno que merece". "Sant Rafel no puede seguir esperando. Sus vecinos y vecinas merecen un gobierno que les escuche, que cumpla y que actúe con responsabilidad", concluye Neus Marí.