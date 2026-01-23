Plan del sindicato STEI para proteger el uso del catalán en Ibiza, «la lengua de nuestro territorio»

El catalán fue una de las asignaturas en las que los alumnos pitiusos sacaron peores resultados en las pruebas de diagnóstico educativo del Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (Iaqse) del curso pasado. «Solo un 32 o 33% del alumnado aprobó» , resalta Nuria Prieto, portavoz del sindicato STEI que, ante la negativa evolución del catalán y la aplicación de políticas que el sindicato considera que afectan a su uso, ha elaborado el documento ‘En Catala! Pla de xoc per a l’ensenyament’, que se presentó ayer en Can Ventosa.

Se trata de un plan de 51 medidas para garantizar el uso del catalán en los centros educativos y la administración. Entre ellas, propone eliminar el Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua para centros públicos, que permite que tanto estos como los concertados elijan el castellano o el catalán como lengua vehicular. Este plan es una iniciativa del PP, por exigencia de Vox, y se aplica desde el curso 2024-2025 hasta el 2027-2028 en Primaria y, desde este curso, en los de Secundaria.

«¿Cómo es posible si la comunidad educativa está diciendo que el alumnado no sale con unas competencias mínimas de catalán?», critica Prieto, que señala que la devaluación del catalán se aprecia a diario. «Los alumnos no salen aprendiendo menos castellano, salen aprendiendo menos catalán», denuncia.

Tendencia a mudar de lengua

En este sentido, el documento cita un artículo de Maria del Mar Vanrell —profesora del departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la UIB— que se publicó en la revista Pissarra que edita el STEI. En su escrito, destaca costumbres que considera habituales entre la juventud: el catalán se entiende como una lengua exclusiva de las personas nacidas en las islas pero existe la tendencia creciente de mudar de lengua, principalmente cuando el interlocutor es desconocido o se percibe que no es autóctono. También apunta que la oferta y difusión determinan la lengua o las lenguas del consumo cultural y que el idioma de quien dirige una actividad de ocio influye en las prácticas lingüísticas de los participantes.

En este contexto, el plan realizado del STEI recuerda que la Ley de normalización lingüística de 1986, vigente, «todavía no se ha desplegado completamente». De hecho, indica que «prácticamente el único ámbito en el que se ha desarrollado es el de la enseñanza, donde precisamente se reciben los ataques más fuertes».

Para revertir esta situación, el sindicato propone recuperar la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) para garantizar el uso de la lengua propia. Esta se suprimió cuando el PP asumió el Govern en 2023: «Era una dirección general importante», lamenta Prieto.

El STEI ha presentado un plan con 51 medidas. / Toni Escobar

También se reclama la recuperación del Servei d’Ensenyament en Català, que funcionó entre 1980 y 2012 y se encargaba de la expedición de títulos de conocimiento de catalán, la edición del material didáctico o la realización de programas de apoyo lingüístico para alumnos inmigrantes en los centros educativos.

Facilidad para obtener el título

Otra de las cuestiones planteadas está relacionada con el profesorado procedente de comunidades no catalanohablantes. Debido a la falta de docentes por la crisis de la vivienda, el Govern aprobó que el próximo curso escolar el profesorado no tenga que acreditar el título de catalán para acceder a plazas de muy difícil cobertura. Prieto destaca la importancia de que «el profesorado de fuera tenga facilidades para sacarse el catalán y pueda entenderlo». «Es muy importante que la gente de fuera que viene a trabajar no vea el catalán como una cuestión hostil, porque políticamente ya tenemos mucho machaque y rechazo hacia el catalán, como si fuera una lengua impuesta, y no lo es. Es la lengua de nuestro territorio».

Así, una de las propuestas consiste en ofrecer cursos gratuitos de catalán específicos para docentes y que se impartan en el centro en el que trabajan, o en priorizar el conocimiento de la lengua catalana sobre cualquier otro requisito para acceder a cualquier trámite de internidad.

Asistentes al acto. / Toni Escobar

El plan también plantea dotar a cada centro de un responsable de gestión lingüística que promueva el uso oral y escrito del catalán, tanto en el aprendizaje como en las relaciones entre el alumnado, y organizar intercambios lingüísticos con centros de territorios en los que se habla catalán. Para garantizar el cumplimiento de las 51 propuestas, STEI sugiere una comisión de seguimiento que se reúna trimestralmente.