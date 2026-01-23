El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas

Al fin hay una fecha concreta para la apertura del Parador del Castillo de Ibiza: será el 23 de febrero, tal como esta mañana ha anunciado, en el estand de Paradores nacionales en Fitur, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que estuvo acompañada de la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, y por el director general de Turespaña, Miguel Sanz. Se acaba así con las especulaciones de los últimos años, en los que cada vez que la comitiva ibicenca acudía a una feria turística, especialmente a la de Madrid, recibía – en gran medida por la ansiedad con que lo solicitaba- pequeñas esperanzas de los responsables de Turismo españoles que finalmente no se cumplían. No ha estado el ministro de Turismo, Jordi Hereu, a pesar de que justo antes del anuncio ha asistido, en el mismo estand, a un acto cerrado para miembros de Paradores.

Se inaugurará el 23 de febrero

El Parador, ha dicho Sánchez, se abrirá en un acto oficial ese lunes 23 de febrero, mientras que el próximo lunes, dentro de tres días, es decir, el 26 de enero, “ya se abrirá en la web de Paradores la posibilidad de hacer reservas para que los primeros clientes puedan alojarse en el establecimiento a partir del 10 de marzo”, se ha anunciado.

Se concluye así, salvo imponderables, con un proyecto que se arrastra casi dos décadas y que ha requerido una inversión total de 43,2 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Turismo. En buena parte, tanto esa importante inversión como los retrasos son consecuencia de que su construcción “ha supuesto una de las mayores excavaciones arqueológicas de los últimos años en España, así como la rehabilitación” de esa parte del patrimonio histórico de Dalt Vila, que ahora, como sucede en todos los paradores de la red nacional, se abrirá en parte al público.

Desde Paradores se recuerda que “en 2004 se tomó la decisión de dar uso de Parador de Turismo a la fortaleza”, que permanecía clausurada desde la década de los años 70, y que en el año 2009 se iniciaron las obras, “si bien la aparición de restos arqueológicos obligó a replantear el proyecto integralmente y aumentar de manera significativa su presupuesto”. Por esa razón y por otras, las obras se paralizaron en 2012 y no se reanudaron hasta el año 2019, “cuando el Gobierno aprobó una aportación adicional de 21,1 millones de euros para poder acabarlas”.

66 habitaciones, piscina exterior y restaurante

Además, se ha efectuado una inversión de 3,5 millones de euros para la adecuación de las instalaciones del Parador de Ibiza, que contará con 66 habitaciones, 41 de ellas para clientes y el resto, un 38% para trabajadores, según ha confirmado la directora de Paradores. El alojamiento se distribuye en cinco edificios y dispondrá de zona wellness, piscina exterior, solárium, cafetería, restaurante, salones y terrazas. Además, tendrá 40 plazas de aparcamiento. El patio de armas, que está cubierto con una arquitectura textil ligera y dotado de un pequeño auditorio con vistas al puerto y al campanario de la Catedral, amplía los espacios del hotel y permitirá la celebración de eventos nocturnos en un entorno único.

Para esta primera temporada, el objetivo es que el Parador supere “el 85% de ocupación”. A partir del segundo ejercicio, ya con apertura anual completa, aspira a “mantener niveles de ocupación superiores al 80%, consolidando un modelo sólido y desestacionalizado”, apuntan desde la entidad pública.

Se aplicará, asimismo, una promoción específica para residentes en Balears: “El objetivo es que, desde el primer ejercicio, en torno al 10% de los clientes del Parador sean residentes baleares, reforzando el vínculo del hotel con la población local. El Parador se concibe así no solo como un alojamiento para visitantes, sino como un espacio de referencia para la isla, abierto a quienes la viven y la sienten como propia”, anuncian.

"No será un parador más"

“El Parador de Ibiza no será un parador más, será el primero que se abre en Balears y su apertura lo convertirá además en una de las grandes joyas de la red de Paradores de Turismo en España”, ha explicado Rosario Sánchez en Fitur. La secretaria de Estado de Turismo ha añadido que “este establecimiento será un nuevo referente turístico y patrimonial de la isla”, y que abrirá “con una clara vocación de fomentar el interés por la isla y atraer un turismo cultural respetuoso con el entorno y el legado histórico”.

“Sabemos los años de espera hasta este momento y los problemas técnicos que ha conllevado llevar a cabo una obra de esta magnitud, que ha ido mucho más allá de la apertura de un parador”, ha indicado la secretaria de Estado de Turismo, que ha remarcado “la voluntad inequívoca” del Gobierno de abrir el Parador, así como “el inmenso esfuerzo, trabajo e inversión realizado por Turespaña, por Paradores de Turismo y por la Secretaría de Estado de Turismo”.

El proyecto, detallan desde Paradores, incorpora “un ambicioso plan para la museización de nueve catas arqueológicas en un centro de interpretación integrado en el propio Parador”. A través de infografías, cartelería y proyecciones audiovisuales, se explicarán los restos más importantes hallados durante las excavaciones”. Algunas de esas catas han sido restauradas para que puedan ser visitadas por clientes y público en general, lo que lo convierte “en un activo estratégico para el desarrollo cultural y la diversificación del turismo de la isla”, a lo que se suma “una cuidada propuesta artística que incluye pintura, escultura, fotografía, instalación y cerámica, con obras de artistas consagrados y contemporáneos”. Esa propuesta está inspirada “en la luz, el mar y la tradición cultural de la isla”, y transforma el edificio histórico “en una auténtica galería viva en diálogo con su entorno”.

El propósito del Ministerio de Turismo con este Parador coincide con el de las autoridades de Ibiza: “Frente a un modelo turístico altamente concentrado en los meses de verano, este Parador aportará una propuesta capaz de atraer demanda cultural y patrimonial más allá de la temporada alta, reforzando la sostenibilidad económica y social del destino”.

En el acto a puerta cerrada de Paradores en Fitur previo a la presentación oficial del establecimiento de Ibiza se ha comentado que el segundo parador que se abrirá este año en España será el de Veruela, en el monasterio de Vera del Moncayo, en Zaragoza. Esto convierte al de Ibiza en el parador número 99 de la red. El ministro ha hecho algún comentario, muy de pasada, sobre Ibiza, pero ha destacado su satisfacción por "poner el patrimonio al servicio del turismo" y por el efecto efecto desestacionalizador que tendrá: "Está pasando lo que queremos que pase".