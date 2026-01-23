La mujer que denunció a un dj de Ibiza por violarla recurre la sentencia de difamación y busca a otras víctimas

M. M. S., conocida artísticamente como Mavi De Mars, ha presentado un recurso contra la sentencia que la condenó a 15 meses y un día de prisión por un delito de calumnias con publicidad, tras acusar al dj y productor de Ibiza Guy Gerber de haberla violado. El recurso fue interpuesto este miércoles, 21 de enero, ante la Audiencia Provincial de Palma, tal y como informa Resident Advisor.

La artista, que denunció los hechos en sus redes sociales en 2022, utiliza ahora estas para pedir a otras mujeres que sufrieron abusos que compartan su historia. "Si eres una de las mujeres que compartió un relato sobre su experiencia con Gerber pero finalmente decidió no prestar testimonio, o si eres una mujer que ha sido acosada o abusada de cualquier forma por Gerber, o si eres un hombre que ha sido testigo de alguno de estos comportamientos, ahora sería el momento de dar un paso al frente". Para ello ha dado el contacto de una periodista, Annabel Ross (annabel_ross@protonmail.com).

Sumisión química

Mavi De Mars acusó publicamente al famoso dj de drogarla con Rohypnol, un fármaco empleado en casos de sumisión química, y de agredirla sexualmente durante una fiesta, celebrada en 2013, cuando ella tenía 27 años. El recurso impugna la sentencia dictada por un Juzgado de lo Penal, que consideró probado que la acusación pública realizada por De Mars era falsa. La resolución judicial concluyó que no quedó acreditado que Gerber la drogara y violara, tal como ella había denunciado públicamente.

En declaraciones a Resident Advisor, De Mars confirmó la interposición del recurso y señaló que el caso se encuentra ahora en fase de revisión. «He recurrido la sentencia y el asunto está ahora ante el tribunal de apelación. Por respeto al proceso judicial no haré más comentarios mientras esté bajo revisión», afirmó.

La sentencia recurrida, dictada por la magistrada Clara Ramírez de Arellano, obligó, además, a De Mars a publicar íntegramente el fallo judicial en sus redes sociales durante un periodo de seis meses, así como a asumir el pago de las costas judiciales. El recurso lo examinará un tribunal compuesto por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, que deberán emitir una resolución conjunta sobre la apelación presentada.

"Las últimas dos semanas han sido intensas. Vuestros mensajes de amor y apoyo me han acompañado durante el trabajo de preparación de una apelación en la que creo profundamente. Estoy profundamente agradecida. Ahora doy un paso atrás y confío en el proceso", ha publicado Mavi de Mars en sus redes sociales.

"Leyes estrictas de difamación"

La periodista Annabel Ross, aliada de Mavi De Mars en la causa, ha criticado las "estrictas leyes de difamación de España", que han llevado a que la artista fuera declarada culpable de calumnia, un grave delito penal definido como hacer una acusación falsa "a sabiendas de que no es cierta".

"Cuando De Mars compartió en redes sociales en 2022 su relato de haber sido drogada y violada por Guy Gerber, él presentó una demanda por difamación contra ella pocos días después. Dado que ella no pudo aportar denuncias policiales, pruebas toxicológicas ni testimonios presenciales, una jueza del Juzgado de lo Penal de Ibiza la declaró culpable de calumnias", recuerda Ross.

Una acusación que no puede probarse se considera una mentira, según la legislación española sobre la calumnia. "Esa lógica jurídica llevó a la jueza a concluir que “la violación no ocurrió”, aunque eso tampoco puede demostrarse", explica la periodista. "La realidad es que no se ha probado nada. Pero en España las mujeres que hablan públicamente sobre agresiones sexuales se arriesgan a un castigo penal si no pueden cumplir el estándar, casi imposible, de demostrar que la violación ocurrió, especialmente cuando la otra parte insiste en que la relación fue consentida", lamenta Annabel Ross. El mensaje que envía este fallo es, según Ross: "Hablar puede hacer que seas tú quien pague el precio".

La denuncia de Guy Gerber

Gerber, que siempre defendió que la relación fue consentida y que ella se sintió culpable al día siguiente por su pareja, interpuso una denuncia contra ella por los daños reputacionales y económicos derivados de las acusaciones difundidas en redes sociales en 2022.

El productor sostuvo que esas publicaciones, en las que la mujer también animaba a otras a denunciarle de forma anónima, provocaron la cancelación de actuaciones en varias ciudades europeas. Por ello solicitó una pena de prisión, una indemnización de 150.000 euros por daños morales y cerca de 750.000 euros por perjuicios económicos.

La mujer relató en redes que los hechos ocurrieron en Mykonos tras consumir alcohol y una sustancia que él le ofreció, asegurando que perdió la capacidad de moverse antes de ser llevada a su habitación. Estas declaraciones dieron lugar a una campaña pública contra el DJ coincidiendo con el inicio de su temporada en Ibiza.