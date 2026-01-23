Control de serpientes y mil árboles frutales entre los proyectos de IbizaPreservation para 2026

IbizaPreservation ha presentado su Plan Estratégico 2026–2030 junto a su Plan de Acción para 2026, dos documentos que marcan la nueva etapa de la fundación ambiental con el objetivo de reforzar la conservación del entorno natural, la resiliencia territorial, la generación de conocimiento científico y la implicación comunitaria en Ibiza y Formentera.

Según explica su directora, Inma Saranova, “el Plan Estratégico 2026–2030 explicita su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas y define enfoques transversales que guían la actividad de la entidad, desde la investigación y la monitorización hasta la comunicación, las alianzas y el fortalecimiento institucional”. El documento se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y da un salto de escala "al combinar una visión a largo plazo con un marco organizativo más sólido".

La estrategia se articula en torno a cuatro líneas clave: biodiversidad; recursos y resiliencia territorial; transición alimentaria y paisaje rural; y conocimiento y ciudadanía, con la voluntad de posicionar a la fundación como referente en datos y alianzas para la sostenibilidad en las islas.

El Plan de Acción 2026 centra esta estrategia en proyectos sobre el territorio. En el ámbito marino, se refuerza el seguimiento científico de la posidonia, la educación ambiental y la colaboración entre ciencia y administraciones. En tierra, se intensifica el control de serpientes invasoras para proteger la lagartija pitiusa y se impulsan proyectos de gestión regenerativa del paisaje, como el centrado en el asno balear.

El plan incluye además iniciativas en energía comunitaria, con un piloto para compartir excedentes solares entre hoteles y viviendas; economía circular y reducción de residuos, con el apoyo a Plastic Free y proyectos zero waste; y transición alimentaria, destacando la plantación de 1.000 nuevos árboles frutales en 2026 a través de Eivissa i Formentera Sembren Futur.

IbizaPreservation reforzará también su presencia en Formentera, con nuevas acciones de restauración del paisaje agrario, proyectos culturales y de biodiversidad. El Plan de Acción 2026 contará con un presupuesto aproximado de 820.000 euros, destinando más del 81% a proyectos ambientales, con el objetivo de acelerar resultados medibles en conservación, resiliencia y sostenibilidad.