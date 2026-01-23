Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PalladiumNáutico IbizaParador de IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

IbizaPreservation

Control de serpientes y mil árboles frutales entre los proyectos de IbizaPreservation para 2026

La fundación invertirá 820.000 euros en presupuesto para proyectos ambientales

Plan estratégico de IbizaPreservation 2026-2030.

Plan estratégico de IbizaPreservation 2026-2030. / Luciana Damiano

Redacción Digital

Ibiza

IbizaPreservation ha presentado su Plan Estratégico 2026–2030 junto a su Plan de Acción para 2026, dos documentos que marcan la nueva etapa de la fundación ambiental con el objetivo de reforzar la conservación del entorno natural, la resiliencia territorial, la generación de conocimiento científico y la implicación comunitaria en Ibiza y Formentera.

Según explica su directora, Inma Saranova, “el Plan Estratégico 2026–2030 explicita su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas y define enfoques transversales que guían la actividad de la entidad, desde la investigación y la monitorización hasta la comunicación, las alianzas y el fortalecimiento institucional”. El documento se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y da un salto de escala "al combinar una visión a largo plazo con un marco organizativo más sólido".

La estrategia se articula en torno a cuatro líneas clave: biodiversidad; recursos y resiliencia territorial; transición alimentaria y paisaje rural; y conocimiento y ciudadanía, con la voluntad de posicionar a la fundación como referente en datos y alianzas para la sostenibilidad en las islas.

El Plan de Acción 2026 centra esta estrategia en proyectos sobre el territorio. En el ámbito marino, se refuerza el seguimiento científico de la posidonia, la educación ambiental y la colaboración entre ciencia y administraciones. En tierra, se intensifica el control de serpientes invasoras para proteger la lagartija pitiusa y se impulsan proyectos de gestión regenerativa del paisaje, como el centrado en el asno balear.

El plan incluye además iniciativas en energía comunitaria, con un piloto para compartir excedentes solares entre hoteles y viviendas; economía circular y reducción de residuos, con el apoyo a Plastic Free y proyectos zero waste; y transición alimentaria, destacando la plantación de 1.000 nuevos árboles frutales en 2026 a través de Eivissa i Formentera Sembren Futur.

Noticias relacionadas y más

IbizaPreservation reforzará también su presencia en Formentera, con nuevas acciones de restauración del paisaje agrario, proyectos culturales y de biodiversidad. El Plan de Acción 2026 contará con un presupuesto aproximado de 820.000 euros, destinando más del 81% a proyectos ambientales, con el objetivo de acelerar resultados medibles en conservación, resiliencia y sostenibilidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  2. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  3. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  4. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  5. Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
  6. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  7. El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
  8. Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza

Rafael Triguero sobre el Parador de Ibiza: "Este proyecto simboliza la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad"

Rafael Triguero sobre el Parador de Ibiza: "Este proyecto simboliza la recuperación de nuestro patrimonio y una apuesta clara por un modelo turístico de calidad"

Control de serpientes y mil árboles frutales entre los proyectos de IbizaPreservation para 2026

Control de serpientes y mil árboles frutales entre los proyectos de IbizaPreservation para 2026

Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI

Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI

El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas

El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas

'Descubre Sant Joan en 3 días': la apuesta del Ayuntamiento de Sant Joan para atraer turistas

La APB considera que el dique flotante de Port Nàutic Ibiza ha superado la prueba de la borrasca 'Harry'

La APB considera que el dique flotante de Port Nàutic Ibiza ha superado la prueba de la borrasca 'Harry'

Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza

Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza

Atención conductores: cortes de tráfico a la entrada de Ibiza por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII

Atención conductores: cortes de tráfico a la entrada de Ibiza por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII
Tracking Pixel Contents