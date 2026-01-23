F.X. Niell, ecólogo: "Hace falta consolidar una institución de investigación marina en Ibiza"

Las Jornadas de Medio Ambiente comenzaron este jueves 22 de enero en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y reunieron a investigadores, docentes, estudiantes y público general para compartir trabajos, investigaciones y reflexiones sobre el medio natural del ámbito balear. El encuentro, de carácter científico y divulgativo, busca generar un espacio de intercambio sobre los principales desafíos ambientales del territorio.

En el marco del primer día, el ecólogo Francisco Xavier Niell ofreció una intervención centrada en su experiencia personal a lo largo de más de cinco décadas de trabajo en ecología marina. Su exposición propuso una mirada sobre cómo ha evolucionado la disciplina desde los años setenta hasta la actualidad.

Francisco Xavier Niell Castanera en conferencia inaugural de Jornadas de Medio Ambiente / Vicent Marí

Cambios en el lenguaje y en la forma de investigar

Al referirse a las diferencias entre la ecología de los años 70 y la actual, Niell fue directo: “Ha cambiado el lenguaje. Se ha perdido gran parte del lenguaje y hay una neofundación de palabras”. Aclara que este fenómeno no es exclusivo de la ecología, pero considera que tiene consecuencias en la forma en que se produce conocimiento científico.

Otro cambio central, según remarca, tiene que ver con el enfoque de la investigación. “Se trabaja más en descriptiva que en procesos dinámicos, lo cual, a mi juicio, no es conveniente desde el punto de vista del desarrollo científico”, afirma, señalando que entender los procesos es clave para interpretar correctamente el funcionamiento de los ecosistemas marinos.

Conocimientos que se perdieron y conceptos que cambiaron

Niell advierte, además, que parte del conocimiento acumulado en décadas anteriores se ha ido perdiendo. “Se ha perdido mucho del conocimiento que había en los 70, mientras los temas de investigación eran más o menos los mismos”, explica. Según señala, gran parte de los estudios previos a los años noventa quedaron relegados porque “se ha olvidado todo lo que no se registró en los ordenadores”.

En ese sentido, puso como ejemplo el concepto de diversidad, muy utilizado en los inicios de la ecología moderna. “Entonces se empezó a calcular la diversidad de las comunidades de organismos y se le dio mucha importancia. Hoy en día se ve que no tiene tanto significado como se le dió en el primer momento”, afirma, remarcando que algunas herramientas que fueron centrales en su momento hoy se interpretan de otra manera. “Hay cosas que han pasado de moda”, reconoce, y aclara que no se trata de errores, sino del propio avance de la ciencia.

Errores persistentes en la gestión ambiental

Niell también refiere a enfoques que, a su entender, siguen siendo demasiado simplistas en la gestión ambiental. Como ejemplo mencionó algunas propuestas aplicadas al manejo de las aguas naturales. “Ponemos una especie que se quede todas las sustancias tóxicas y después la retiramos”, describe, para luego plantear el problema de fondo: “¿Y dónde ponemos la especie que se ha llevado todas las sustancias tóxicas? ¿Y dónde ponemos esas sustancias?”.

Para mostrarlo gráficamente, utiliza una comparación clara: “Nadie quiere que le pongan un almacenamiento de radioactividad al lado del garaje de su casa”. Según explica, muchas de estas cuestiones ya estaban latentes en los años setenta, pero hoy son más visibles: “Sabemos más cosas”.

Más conciencia, pero menos acción colectiva

Niell destaca que uno de los grandes cambios de las últimas décadas es el aumento de la conciencia social, especialmente frente al cambio climático. “En los años 60 ya lo veíamos, pero hoy se ha acentuado y hay una conciencia social mucho mayor”, señala. También vincula este cambio al acceso a la educación: “Antes iba a la universidad un 5% de la población; ahora más del 30%”.

Sin embargo, marca una contradicción: “Ahora no podemos engañar tan fácilmente a la gente, a pesar de que la gente no reacciona. El interés individual hace que no se tome conciencia de los problemas colectivos”.

Sala de conferencia de la Jornada de Medio Ambiente / Vicent Marí

Por último, considera que Ibiza tiene una deuda pendiente en materia de investigación científica. “Sería interesante que hubiera una acción social para consolidar alguna institución de investigación local”, afirmó, señalando que la isla “ya no es una isla pequeña”.