Medio ambiente
El almacén interno de las plantas marinas
El recambio de nutrientes regula la distribución de las algas que viven como “plantas terrestres”
ibiza
En su conferencia, el ecólogo F. X. Niell explica que “las plantas tienen un sistema para poder sobrevivir que consiste en que cuando están en el agua toman los nutrientes y los guardan dentro de tal manera que los van gastando.”
El experto agrega: "Es como si nosotros comiéramos mucho un día y fuéramos digiriendo un poquito cada día. La planta que pueda almacenar más es la que va a vivir más tiempo fuera del agua porque si lo gasta todo de golpe crecerá mucho pero se quedará sin nutrientes y morirá.” Además, destaca que “las plantas no toman todos los nutrientes y los destinan todos a su crecimiento, sino que toman, reservan y van creciendo poco a poco.”
