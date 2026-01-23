Un proyecto para conocer las babosas del mar de Ibiza y Formentera

En el primer día de la jornada de Medio Ambiente de la UIB, Samuel Piña, biólogo y profesor de Ecología en la Universitat de les Illes Balears (UIB) presentó la conferencia 'Descubriendo la biodiversidad marina oculta a través de la ciencia ciudadana: el anuario de los opistobranquios de las Islas Baleares'. Durante la intervención, explica que el proyecto 'Opistobal' busca recopilar toda la información posible sobre opistobranquios (moluscos, babosas de mar) a través de la colaboración de buceadores que los fotografían y registran el lugar y la fecha de cada avistamiento. Con estos datos, los investigadores pueden documentar la distribución y abundancia de las especies en Baleares.

Además, indica que cada año, la información recopilada se publica en un anuario, disponible en la web de Biodibal. Piña destaca que el objetivo es conocer cuál es la diversidad de especies presentes, cuáles se encuentran con más frecuencia y cómo organizar estos datos para que sean útiles para la investigación y la gestión ambiental.

Proyecto Opistobal / DI

Un paso hacia la protección de especies desconocidas

Actualmente, ningún opistobranquio de Baleares está catalogado ni protegido, por lo que el proyecto busca que la información llegue a las administraciones y ayude a definir posibles medidas de conservación. “Queremos que estos datos permitan tomar decisiones para proteger estas especies en el futuro”, aclara Piña.