Bartolomé Torres gasta los 9.000 euros en compras de la Pimeef: "Los milagros existen, a alguien le toca y el afortunado fui yo"

“Nunca en la vida me lo hubiese imaginado”, confiesa emocionado Bartolomé Torres, el afortunado ganador del premio de 9.000 euros en compras de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), mientras inicia su día de shopping por distintos comercios de la ciudad. “Cuando me llamó la Pimeef tampoco me esperaba que me fueran a decir ‘mira, te ha tocado el premio’… no me lo creía, pensaba que sería una broma, pero sí, fue una realidad”, añade entre risas y asombro.

Este viernes 23 de enero, a las puertas de Librería Labritja, Bartolomé recuerda con detalle el momento en el que se enteró de que era el ganador de esta edición 2026 del corteo más popular de la Pimeef. “Estaba trabajando como taxista, justamente descargando un viaje en la zona de Santa Eulària, cuando sonó el móvil. Fue un viernes y me dijeron que me pasara el lunes para hablar bien”, relata. Su reacción lo dice todo: “Los milagros existen, a alguien le toca, y el afortunado fui yo. Siento muchísima felicidad y estoy aprovechando cada uno de los regalos que vienen con este premio”. En tono simpático, no olvida enviar un saludo a todos sus colegas de la Asociación de Taxis de Sant Joan, con quienes comparte esta alegría.

En la farmacia Catalina Juan Torres / Sergio G. Cañizares

Bartolomé también detalla que apenas recibió la noticia no dudó en cumplir uno de sus sueños: viajar a Sudamérica. “El primer regalo que pensé comprar fue un viaje aColombia. En una agencia adquirí el billete y en otra reservé el hotel”, explica, recordando que el máximo permitido para gastar en cada comercio es de 900 euros. “De momento me voy solo, pero quizás más adelante también se animen algunos amigos”, agrega, mientras continúa su recorrido de compras y planea cómo aprovechar al máximo su premio.

Así comenzaba el recorrido de 'shopping'

Acompañado por sus hijos y representantes de Pimeef, el esperado recorrido tuvo inicio, como no podía ser de otra manera, en la librería Labritja, de Sant Joan, donde Bartolomé rellenó el "formulario de éxito" , el cual, semanas después lo convertiría en el afortunado ganador. “Ese día salí a comprar regalos de Navidad para mi familia y ahí me dijeron ‘Bartolomé, rellena el formulario para participar’, lo rellené con el nombre y el número de teléfono y fue ahí donde el premio salió”, recuerda.

En esta primera parada, adquiere varios regalos, marcando el inicio de una jornada especial que compartió con sus hijos.

El ganador en Libreria Labritja / Sergio G. Cañizares

La siguiente parada es en la Farmacia Torné Torres, también en Sant Joan, donde adquiere un vale para compras en diferentes productos de farmacia y perfumería. Desde allí, el recorrido continúa al supermercado vecino Can Tirurit, en el cual compra diferentes productos de alimentación: una caja de cava, dos de vino, hierbas ibicencas, aceite y un mix de productos de picoteo entre los que hay jamón ibérico, queso manchego y sobrasada.

Bartolome en la farmacia Torné Torres / Sergio G. Cañizares

Posteriormente, el grupo se traslada a Sant Miquel, a Euronics Electrodomésticos, donde Bartolomé elige un televisor de 43 pulgadas y tres luces solares para exteriores, uno de los gastos más destacados del día.

La siguiente parada es otra farmacia, la de Catalina Juan Torres, donde adquiere un vale de 350 euros para productos farmacéuticos. El final de la intensa mañana de compras es en Sant Llorenç, en el supermercado Can Curuné, donde aprovechará otro vale de 350 euros destinado a productos de alimentación.

Bartolome recibiendo la TV / Sergio G. Cañizares

¡El recorrido sigue!

Aunque la jornada de compras ya pasó por Sant Joan, Sant Miquel y Sant Llorenç, las compras siguen la mañana de este sábado por comercios de Santa Eulària y de Ibiza de diferentes sectores: Milar Electromar, donde la compra será de electrodomésticos; en Tubagua se hará con un generador, pintura, elementos para el hogar y caucho; en App informática Ibiza, teléfonos móviles; en Viajes Tanit y Viajes Mar Ibiza travel, vales de viajes; en La Sirena un vale de ropa y, por último, en Angel's Shop, un vale de calzado, completando así el circuito previsto dentro de la campaña.

La campaña, que tiene como objetivo que los comercios fidelicen a sus clientes, suma más de una década llevándose a cabo en Ibiza. La intención es fomentar el comercio local de la isla y reforzar la economía. Además, entre negocio y negocio, Jose Javier Marí, presidente de Comercio de la Pimeef, que estuvo acompañando a Bartolomé durante su ruta de compras, recuerda que en esta ocasión el premio ha se ha incrementado considerablemente: “Los primeros años fueron 6.000 euros, y este año se aumentó a 9.000”, indica subrayando la buena respuesta tanto de los comercios como de los clientes. “Los comercios están muy ilusionados en participar, siempre ha sido un éxito, y este año aún más con este incremento”.

En el último comercio visitado, Can Curuné / Sergio G. Cañizares

Además, remarca que estas acciones no se detienen: “Siempre vamos haciendo campañas en colaboración con ayuntamientos; la próxima que va a venir es San Valentín y, después, el Día del Padre”.