Medio ambiente
Explorando los fondos marinos de Baleares: Ibiza y Formentera frente a las Gimnesias
Sergi Joher presenta una comparativa de comunidades bentónicas y demersales: la abundancia de especies y la actividad pesquera varían entre las cuatro islas de Baleares
En la jornada de Medio Ambiente de la Universidad de UIB, Sergi Joher, del grupo Ecobred, presentó 'Las comunidades bentónicas y demersales explotadas de las Islas Baleares: comparativa entre las islas Gimnesias y las Pitiusas'.
En primer lugar, Joher explica que dicho estudio surge tras cinco años de recopilación de datos en todo el archipiélago. “Hemos hecho una pequeña comparación para ver realmente si se diferencian los fondos en función de su actividad pesquera. Y, básicamente, sí, hemos visto que hay diferencias en la abundancia de las especies”, comenta. Además, agrega que es posible “diferenciar estratos en profundidad, que además están correlacionados con la diferente actividad pesquera”.
Diferencias entre especies e islas
El análisis revela que algunas especies son más abundantes en unas islas que en otras. “Hay mucha más abundancia de merluza en Mallorca y Menorca que en Ibiza y Formentera”, señala, mientras que en las Pitiusas es más común encontrar salmonete de fango y en Mallorca y Menorca, salmonete de roca. “Esto es como una zona de transición”, agrega, explicando que ciertas especies de las Pitiusas muestran afinidad con la fauna de la Península.
Cómo influye la pesca
La actividad de la flota también marca diferencias importantes entre las zonas. Joher, detalla que “aquí viene mucha flota de la Península, y también van más a los fondos de gamba. En cambio, a los fondos de pescado aquí no se va tanto como en Mallorca y Menorca, donde están más explotados”. Estas variaciones reflejan cómo la abundancia de especies determina las decisiones de los pescadores.
El propósito del estudio
Por su parte, además, aclara que el objetivo del trabajo es apoyar la gestión pesquera. “La idea sería también hacer recomendaciones de cómo gestionar las diferencias. Por ejemplo, tal especie la pueden ir a pescar más en la zona en la que sea más abundante”. Además, destaca que los pescadores ya conocen bien las zonas por su experiencia, y que el estudio aporta un “muestreo más fino, más científico, para pensar en qué zona específica van a pescar”.
La investigación también ayuda a entender las decisiones de la flota local. “Los pescadores de aquí no van tanto al pescado, van más a la gamba… porque no hay tanta abundancia de algunas especies de pescado, por ejemplo, la merluza. Por tanto, les sale más a cuenta ir a pescar gamba”, afirma Joher.
