Ibicine anuncia nueva fecha para las proyecciónes de 'Retratando vínculos' que habían quedado postpuestas
La proyección se hará el lunes 2 de febrero en Can Ventosa "en el horario habitual de las 19:00", según el Festival de Cine
Las proyecciones de 'Retratando vínculos' del 21 de enero, que habían quedado pospuestas por el luto oficial del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, ya tienen nueva fecha: se planean para el lunes 2 de febrero en Can Ventosa, anuncia Ibicine, "en el horario habitual de las 19:00".
Ibicine había pospuesto la fecha original "por respeto"
"La sala municipal que acoge la proyección permanecerá cerrada hasta el jueves por respeto a las familias y a las víctimas del fatal accidente", así anuncia Ibicine la posposición de la proyección planeada para el 21 de enero. Desde el Festival "agradecen profundamente la comprensión y la paciencia de todas las personas que ya habían decidido acompañarnos".
Recuerdan que la sesión gira en torno a "los vínculos, el cuidado y la familia". Debido a ello, "creen necesario recordar que la familia, la elegida y la que nos toca, es lo más importante". Cancelaron porque aunque conciben que "el cine une", admiten que en el momento del accidente, "toca parar, acompañar y mostrar respeto". Han aprovechado para dar las "gracias por entender, por cuidar y por estar, y gracias también al Ayuntamiento de Ibiza por la empatía y el respeto".
Como anunció este medio el pasado lunes, habrá cortometrajes como el de Pauxa Films, que presenta "importantes novedades en torno a 'Boca a Boca', su cortometraje centrado en la denuncia del abuso sexual en la infancia, una problemática tan dura como necesaria". El cortometraje, realizado por un equipo mayoritariamente ibicenco y dirigido por Àngels Martínez Corderas, aborda "una realidad que a menudo permanece oculta: el abuso que sufren muchos menores dentro de su propio entorno familiar, allí donde deberían sentirse más protegidos".
Sí ya tienes entradas, no hace falta comprar nuevas
Además de aportar el nuevo enlace para adquirir las entradas, avisan que quienes ya habían adquirido entradas para el día 21, no tienen que "hacer nada porque servirán las mismas". La página para adquirirlas es: https://www.ibicine.com/event-details/2-feb-retratando-vinculos. Si hubiera "cualquier consulta sobre las entradas" se puede enviar un correo a ventas@ibicine.com.
