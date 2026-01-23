Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiebre en Ibiza por la elaboración de pan: agotadas en minutos las plazas para tres talleres

Los talleres se celebran el 31 de enero, 21 de febrero y 28 de marzo en Sant Carles

Detalle de un taller de elaboración de pan en Ca n'Andreu des Trull

Detalle de un taller de elaboración de pan en Ca n'Andreu des Trull / DI

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Minutos. Es lo que tardaron en agotarse las plazas para los tres talleres de elaboración de pan organizados por el Ayuntamiento de Santa Eulària. La fiebre por la elaboración de pan se hace notar en Ibiza y ya no queda ni una plaza en los tres turnos previstos: 31 de enero, 21 de febrero y 28 de marzo.

Los talleres los imparte Vicent Marí Serra 'Palermet' entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en Ca n'Andreu des Trull, en Sant Carles. Durante la sesión se enseñará a los asistentes a elaborar pan a la manera tradicional, pero también otros productos, como diferentes tipos de coques (escaldufades, de verdura, y con sobrassada), crostes, galletes fortes, xinxarrons y sopes gòfies.

Noticias relacionadas y más

"¿Te gustaría aprender todo sobre el pan payés y la panadería tradicional de Ibiza desde la raíz?", preguntaban en redes los organizadores en la publicación en la que informaban de los detalles del curso y cómo inscribirse en ellos. "Una jornada dedicada a conservar y transmitir el saber popular ligado al horno, la harina y las recetas de siempre", añadía la información sobre el taller, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Fiebre en Ibiza por la elaboración de pan: agotadas en minutos las plazas para tres talleres

