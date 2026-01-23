Los 'openings' de las discotecas [UNVRS], Hï y Ushuaïa ya tienen fecha en Ibiza

The Night League acaba de confirmar las fechas de los openings de sus discotecas más emblemáticos en Ibiza: Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS]. Tres aperturas consecutivas que marcarán el inicio oficial de la temporada, bastante más allá de la Semana Santa.

Hï Ibiza. / H.I.

Hï Ibiza

Hï Ibiza inaugurará la temporada 2026 con su apertura oficial el sábado 25 de abril. Bajo su filosofía 'Connecting Cultures', el club volverá a reunir a públicos y escenas internacionales en una experiencia compartida a través de la música, el arte y la innovación.

La apertura se desarrollará en sus tres salas —Theatre, Club Room y Wild Corner— con una producción visual completamente nueva creada para la ocasión y un lineup de artistas internacionales que se anunciará próximamente.

En 2025, Hï Ibiza acogió 126 eventos, con 713 artistas, 1.300 actuaciones y cerca de 900 horas de música, consolidando su posición como el club más influyente del mundo.

Tomorrowland y Dimitri Vegas & Like Mike en Ushuaia Ibiza 2025 / Instagram

Ushuaïa Ibiza

Por primera vez en su historia, Ushuaïa Ibiza celebrará su opening en domingo. El 26 de abril, el establecimiento activará su escenario al aire libre con una celebración de día hasta la noche, fiel a su concepto 'Where Music Meets Magic'.

La jornada contará con una "energía renovada, espíritu de festival y una puesta en escena diseñada específicamente para vivir la música desde el día hasta la noche en un entorno único". En 2025, Ushuaïa Ibiza reafirmó su liderazgo con 125 eventos, 243 artistas, 781 actuaciones y aproximadamente 804 horas de música.

La esfera de la fiesta Holosphere 2.0 de Eric Prydz. / [UNVRS]

[UNVRS]

Ese mismo domingo, [UNVRS] inaugurará oficialmente su segunda temporada —'Season 2', la han bautizado— con la la fiesta de apertura de su segundo año de vida. Tras una temporada debut que, según la empresa, "redefinió el nightlife global", el local inicia una nueva etapa centrada en la exploración creativa. El opening contará con una producción totalmente nueva, diseñada en exclusiva para esta noche, y un viaje musical que recorrerá el house, el techno y otros sonidos electrónicos de la mano de artistas de primer nivel, según han confirmado desde la organización.

Durante su primera temporada, [UNVRS] registró cerca de 112 jornadas de evento, con 397 artistas, más de 1.470 actuaciones y alrededor de 764 horas de música, "consolidándose como un nuevo referente cultural en Ibiza y en la escena internacional".

Desde The Night League han asegurado que los lineups completos y la venta de entradas para las aperturas de Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] se anunciará próximamente en su página web.