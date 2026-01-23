Ibiza desarrollará el Sistema de Inteligencia Turística en colaboración con Europa

El Consell de Ibiza reforzará su colaboración con Europa en materia de planificación y gobernanza turística a través del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SITe). Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la institución insular, Vicent Marí, tras mantener una reunión de trabajo en el marco de la feria Fitur con representantes de NECSTouR, la red europea de regiones turísticas que aplican modelos avanzados de sostenibilidad y ordenación territorial.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en líneas de colaboración y preparar futuras presentaciones y proyectos conjuntos centrados en la gobernanza turística basada en datos, según ha informado en una nota el Consell de Ibiza. Durante la reunión, el Consell presentó el SITe, una herramienta que integra información sobre movilidad, presencia de personas en la isla y patrones reales de presión turística, con el fin de disponer de un diagnóstico más preciso y mejorar la toma de decisiones públicas.

Esta plataforma permite unificar distintas fuentes de información en un sistema común de análisis e interpretación, aportando datos fiables y comparables que facilitan el diseño de políticas públicas más eficientes y ajustadas a la realidad del territorio.

Sostenibilidad

En el transcurso de la sesión también se analizaron posibles sinergias para avanzar en la medición de parámetros de sostenibilidad homologados a nivel europeo, así como en el desarrollo de herramientas que mejoren la capacidad de seguimiento de las condiciones de movilidad en la isla. Asimismo, se planteó la posibilidad de impulsar acciones formativas dirigidas a técnicos y pequeñas y medianas empresas del sector turístico de Ibiza, con el objetivo de facilitar el uso de la inteligencia artificial y reforzar su posicionamiento en el entorno digital.

NECSTouR opera además a través del Tourism of Tomorrow Lab, un foro de referencia para el intercambio de metodologías basadas en datos y la comparación de cómo distintos territorios abordan retos comunes como la movilidad, la gestión de flujos turísticos y la gobernanza. En este espacio participan responsables regionales, gestores públicos, analistas de datos y entidades vinculadas a los estándares europeos de sostenibilidad turística y capacidad de carga.

Con esta reunión, el Consell de Ibiza consolida su presencia en los espacios europeos donde se definen los criterios de medición y planificación turística del futuro, y reafirma su apuesta por un modelo turístico basado en datos, sostenibilidad y una gestión ordenada de la actividad.