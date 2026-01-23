Estercolero natural en Ibiza

En plena naturaleza, en la zona de Platja d’en Bossa que pertenece a Sant Josep y bordeando los límites del Parque Natural, se acumula gran cantidad de basura. Según un lector, desde hace años se forma allí un asentamiento de tiendas de campaña, cuyos residentes dejan residuos y pertenencias cuando se van, y desde el fin de la temporada nadie lo ha limpiado.