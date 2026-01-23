Participación
Carmen Ferrer atiende las quejas de los vecinos de Puig d'en Valls: esta es la fecha
Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés general como las mejoras viarias o la gestión de residuos, además de otros asuntos que puedan plantear los asistentes
El Ayuntamiento de Santa Eulària retoma el programa de participación ciudadana 'Digues la teua'. La primera reunión del año tendrá lugar el próximo lunes 26 de enero, a las 19.30 horas, en el Centre Cultural de Puig d'en Valls.
El encuentro contará con la presencia de la alcaldesa, Carmen Ferrer, así como de concejales de parroquia y se plantea como un espacio de diálogo directo con los vecinos de esta zona del municipio, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento. Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés general como las mejoras viarias o la gestión de residuos, además de otros asuntos que puedan plantear los asistentes.
Propuestas y preocupaciones
Como es habitual en este programa, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal.
El programa 'Digues la teua' se ha consolidado como una herramienta clave de participación ciudadana, gracias a la cual se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio. Las aportaciones vecinales han permitido avanzar en ámbitos como urbanismo, medio ambiente, movilidad o servicios públicos, acercando la administración local a la realidad cotidiana de los barrios. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza