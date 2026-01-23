Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Ferrer atiende las quejas de los vecinos de Puig d'en Valls: esta es la fecha

Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés general como las mejoras viarias o la gestión de residuos, además de otros asuntos que puedan plantear los asistentes

Carmen Ferrer. | J. A. RIERA

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària retoma el programa de participación ciudadana 'Digues la teua'. La primera reunión del año tendrá lugar el próximo lunes 26 de enero, a las 19.30 horas, en el Centre Cultural de Puig d'en Valls.

El encuentro contará con la presencia de la alcaldesa, Carmen Ferrer, así como de concejales de parroquia y se plantea como un espacio de diálogo directo con los vecinos de esta zona del municipio, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento. Durante la sesión se abordarán cuestiones de interés general como las mejoras viarias o la gestión de residuos, además de otros asuntos que puedan plantear los asistentes.

Propuestas y preocupaciones

Como es habitual en este programa, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal.

Noticias relacionadas y más

Cartel.

Cartel. / ASE

El programa 'Digues la teua' se ha consolidado como una herramienta clave de participación ciudadana, gracias a la cual se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio. Las aportaciones vecinales han permitido avanzar en ámbitos como urbanismo, medio ambiente, movilidad o servicios públicos, acercando la administración local a la realidad cotidiana de los barrios. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.

