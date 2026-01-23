Isabel Díaz Ayuso se pasea por Ibiza sin salir de Madrid

Que Isabel Díaz Ayuso es una enamorada de Ibiza no es un secreto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se escapa a la isla siempre que puede. Es especialmente fan del norte, donde le gusta perderse y donde suele visitar a dos de sus amigos en la isla: el exalcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, y el músico Nacho Cano, que tiene una casa en el municipio.

A Ayuso se la ha visto en la isla acompañada de sus últimas parejas, visitando el centro de protección animal de sa Coma y, hace dos veranos, en el Teatro Pereyra para ver el musical 'Ibiza Hippie Heaven' de Cano.

Díaz Ayuso ha aprovechado la cercanía del estand de Madrid al de Ibiza para pasarse a saludar y hacerse una foto con algunos de los políticos que, en ese momento, estaban en la feria. Así, la presidenta de Madrid ha posado muy sonriente con los alcaldes de Ibiza, Rafael Triguero, y Sant Antoni, Marcos Serra; la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí y los concejales de Turismo y el de Nuevas Tecnologías de Sant Antoni, Miguel Tur y Miguel Ángel Costa (este último ha acudido a la feria por su cuenta, pagándose él los gastos).