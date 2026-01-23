Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención conductores: cortes de tráfico a la entrada de Ibiza por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia que las obras empiezan el lunes 26 de enero y cuentan con un "presupuesto de 41.455,52 euros"

Atasco en la rotonda de Can Misses este enero 2026

Atasco en la rotonda de Can Misses este enero 2026 / Vicent Marí

Samia Khenien

Ibiza

Este lunes 26 de enero inicia los trabajos de "embellecimiento" de la rotonda de Juan XXIII, actuación que, según el Ayuntamiento de Ibiza, "tiene como objetivo mejorar la imagen urbana de uno de los principales accesos a la ciudad". El presupuesto con el que cuenta es de "41.455,52 euros (IVA incluido) y prevé la colocación de dos rótulos retroiluminados, fabricados en acero corten, sobre un muro curvo de bloque de hormigón prefabricado, revestido en piedra, situado en el interior de la rotonda".

El presupuesto incluye, según el Ayuntamiento, "actuaciones previas, movimiento de tierras, fundamentación, ejecución del muro, instalación eléctrica, seguridad y salud, control de calidad y gestión de residuos". Con la intención de "garantizar la correcta iluminación de los rótulos, se ejecutará una rasa en el interior de la rotonda para la canalización del suministro eléctrico necesario para alimentar las luces". Desde la institución creen que estos elementos "aportarán una imagen más representativa y contemporánea de la entrada de Ibiza". La concejala de obras, Blanca Hernández, señala que "esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones del Ayuntamiento de Ibiza destinadas a mejorar el espacio público y reforzar la identidad visual de la ciudad".

Maqueta de la rotonda Juan XXIII

Maqueta de la rotonda Juan XXIII / Ajuntament d'Eivissa

Las restricciones de circulación previstas

Debido a las obras a partir del martes, 27 de enero, y durante un mes entero, se prevén cortes puntuales del tránsito en horario de 09:30 a 12:30, que será redirigido a la rotonda del Recinto Ferial. Desde el Ayuntamiento de Ibiza "piden disculpas por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar y agradece la comprensión de la ciudadanía".

