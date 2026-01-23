La APB respalda la respuesta del dique flotante de Port Nàutic Ibiza durante el temporal

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) respalda la respuesta del dique flotante instalado el verano pasado por Port Nàutic Ibiza durante los últimos días, en los que se han registrado fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca 'Harry'. Este miércoles, el temporal azotó especialmente las instalaciones de este puerto deportivo, que pertenecieron durante casi cien años al Club Náutico Ibiza y que gestiona desde el mes de mayo de 2024 Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), y varios vídeos y fotografías muestran cómo el oleaje mueve de manera violenta los barcos amarrados a este dique. Además, se pueden apreciar daños en su estructura.

La Asociación de Amarristas del Club Náutico Ibiza denunció este jueves que esta plataforma, que costó alrededor de seis millones de euros y requirió de una importante y delicada logística para su traslado de Alicante, donde se construyó, hasta la isla, no aguantó el temporal.

"Este pantalán no sirve, no está dando el resultado que anunciaron frente a los temporales". La presidenta de los amarristas, Naihara Cardona, recordaba la importante inversión en esta estructura y explicaba que estudiarán si solicitan la reactivación del plan de contingencia que estuvo en vigor hasta la instalación de este dique y que contemplaba el traslado de cerca de un centenar de barcos del CNI a Botafoc Ibiza en caso de temporal.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) responde hoy jueves a las preguntas que le formuló el miércoles de Diario de Ibiza, antes de publicar las denuncias del colectivo de amarristas (tampoco respondió el responsable de PyLS). Desde el organismo que gestiona los puertos de interés general explican ahora: "La APB ha supervisado el funcionamiento del dique en condiciones meteorológicas excepcionales y complicadas como las de estos últimos días y ha funcionado como estaba previsto, por lo que no ha habido ningún daño significativo en las embarcaciones que estaban amarradas dentro del Port Nàutic. Lo único que sí ha sufrido daños es el anclaje entre la pasarela y el dique".

Reparaciones en curso

"El acceso al dique", añaden, "se va a reponer de manera inmediata, con un paso provisional. Desde ayer se han puesto en marcha las tareas de reparación de la pasarela original, que en un par de semanas volverá a estar operativa".

También descartan desde la Autoridad Portuaria que se reactive el plan de contingencia que precisamente hasta la instalación de este dique flotante el verano pasado, fue necesario aplicar en casos de temporal para proteger a alrededor de un centenar de embarcaciones amarradas en el entonces CNI, y que eran trasladadas a las instalaciones de Botafoc Ibiza.