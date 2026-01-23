El reto del agua en Ibiza, a debate en Fitur

La Alianza por el Agua organizó este jueves la mesa redonda 'Lecciones y retos del agua en las Islas Baleares', un encuentro que reunió a representantes de la administración pública, el sector tecnológico, el ámbito empresarial y la industria turística para debatir sobre la gestión del agua en el archipiélago en el marco de Fitur.

La jornada se celebró en el marco del Observatorio FiturNext, impulsado en la Feria Internacional de Turismo con el patrocinio de Aqualia, y estuvo moderada por el director de la Alianza por el Agua, Juan Calvo. Como ponentes participaron Maria Àngels Marí, presidenta de la Alianza y secretaria general de Pimeef; Joan Miquel Matas, director del Clúster de la Industria Química de Baleares; Sebastià Sansó, gerente de la empresa pública de aguas de Pollença, Emser 2002, y Ana Zorita, directora de Sostenibilidad de THB Hotels.

Durante el debate se subrayó la necesidad de acelerar las actuaciones para reducir y controlar la demanda hídrica y avanzar hacia el cierre del ciclo del agua, tanto en los municipios como en los establecimientos turísticos. La presidenta de la Alianza, Maria Àngels Marí, recordó el origen de la entidad en 2016 como respuesta a la grave sequía que afectó a Ibiza, y explicó cómo en estos diez años se han impulsado espacios de diálogo, transparencia y educación ambiental para mejorar la gestión del agua y promover una nueva cultura hídrica en la isla.

Marí recordó que en aquel momento los acuíferos ya se encontraban sobreexplotados, las pérdidas en la red de suministro municipal alcanzaban hasta el 70% y la desaladora de Santa Eulària llevaba cinco años parada desde su inauguración. Aunque reconoció los avances logrados desde entonces, señaló que uno de los principales retos pendientes sigue siendo la reutilización del agua depurada y el cierre efectivo del ciclo del agua.

Papel clave de la digitalización

Por su parte, Joan Miquel Matas destacó el papel clave de la digitalización en el control de consumos y la reducción de pérdidas, tanto en las redes municipales como en los establecimientos turísticos. Según explicó, la tecnología y la sensorización están permitiendo optimizar la gestión de la demanda hídrica y reducir consumos, especialmente en instalaciones como piscinas.

En la misma línea, Sebastià Sansó expuso el caso de Pollença, donde se ha logrado reducir las pérdidas de agua en la red de suministro hasta cerca del 17%, en línea con los objetivos del Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Sansó insistió en la necesidad de un mayor control sobre los grandes consumidores, como puertos y grandes complejos turísticos, y defendió la subida de las tarifas del agua como herramienta para garantizar inversiones en infraestructuras y penalizar consumos excesivos.

Desde el sector hotelero, Ana Zorita explicó las medidas tecnológicas implantadas por la cadena THB Hotels para reducir el consumo de agua, destacando mejoras de hasta un 50% en la gestión de piscinas gracias a sistemas de telecontrol, así como la importancia de la formación del personal para consolidar estos avances.

La mesa redonda concluyó con un consenso general sobre la urgencia de cerrar el ciclo del agua en todos los ámbitos, desde el doméstico hasta el turístico y municipal. Los participantes coincidieron también en la necesidad de reforzar la concienciación tanto de residentes como de turistas ante la grave situación de escasez hídrica y fomentar cambios de hábitos que permitan reducir el consumo y facilitar la recuperación de los acuíferos. El debate fue retransmitido en directo y puede verse íntegramente en el canal de YouTube de Fitur.