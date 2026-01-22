Vicent Marí reivindica en Fitur un cambio de etapa: “Ibiza no busca cantidad sino calidad”

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha valorado “muy positivamente” la presencia de la isla en Fitur 2026 y ha asegurado que tanto el sector empresarial como las administraciones han trasladado un mensaje “claro” a los agentes turísticos interesados en el destino: “Hemos enviado un mensaje unánime explicando que los tiempos de los récords y de conseguir más turistas se han acabado. Ahora la apuesta es un turismo de calidad, que quiere entender nuestra isla y que la respeta”.

En este sentido, Marí ha puesto en valor iniciativas presentadas en la feria como el Sello de calidad del transporte, orientado a reconocer “las buenas prácticas” de un sector que, según ha señalado, “ha sufrido los abusos de los piratas” y que, gracias a los esfuerzos coordinados del Consell, los ayuntamientos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y AENA, “hoy está más arrinconado que nunca”.

El presidente también ha destacado la lucha contra los alquileres turísticos ilegales, un ámbito en el que ha afirmado que se han logrado resultados que han reducido “en 18.000 personas la presión humana” sobre Ibiza durante el mes de agosto de 2025 respecto al año anterior. “Ya no vale todo en Ibiza”, ha recalcado Marí, quien ha recordado que desde la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo en 2019, el Consell mantiene “la determinación” de acabar con la oferta turística irregular: “Lo estamos consiguiendo”, sentencia.

Marí ha añadido que estos resultados cuentan con el aval de “patronales como Exceltur, agrupaciones como NECSTouR o estadísticas como Ibestat”, según ha indicado.

Además del balance general, el presidente ha señalado que Fitur ha servido para mantener “importantes encuentros y reuniones”. Entre ellas, la celebrada con ALSA, que ha permitido conocer de primera mano los avances en la implantación del nuevo servicio de transporte público terrestre que está desarrollando la empresa adjudicataria, a la espera de la resolución de los recursos presentados por otras licitadoras ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

En el marco de la feria, Marí también se ha reunido con la Federación Española de Natación, encuentro del que ha salido la confirmación de que Santa Eulària volverá a ser sede de una de las pruebas del Campeonato Mundial de natación en aguas abiertas. En este evento participarán más de 700 nadadores —150 de élite— y, según ha apuntado, atraerá a más de 1.400 personas durante el mes de abril.