Así es Vibra, la gran compañía que sale de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera

Vibra Hotels, la cadena con mayor número de establecimientos y plazas hoteleras de Ibiza, ha decidido abandonar la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera. La salida se hizo efectiva el 1 de enero de 2026, aunque no se había comunicado públicamente hasta ahora para evitar polémicas, según confirmó este miércoles su CEO, Antonio Doménech, durante la primera jornada de la feria turística Fitur, en Madrid.

Imagen de archivo del hotel Vibra Algarb. / J.A. Riera

La decisión llega un año después de que Palladium Hotel Group tomara el mismo camino y responde, según explicó Doménech, a la “inmovilidad” de la federación para adaptarse a los tiempos actuales. El proceso no ha sido inmediato. En junio del año pasado, la cadena ya trasladó a la patronal que, tras seis meses, no apreciaba cambios sustanciales en su funcionamiento y solicitó un encuentro para abordar la situación. En octubre volvió a advertir de que abandonaría la federación si todo continuaba igual. Finalmente, al no producirse las modificaciones esperadas, Vibra dejó de formar parte de la estructura empresarial.

La marcha de Vibra Hotels supone un golpe importante para la representatividad de la patronal hotelera insular. La cadena deja un vacío de 36 hoteles, casi 5.000 habitaciones y alrededor de 10.000 plazas, cifras que, sumadas a las de Palladium, reducen de forma notable el peso del colectivo dentro de la federación.

La presencia de la compañía en las islas

Vibra Hotels es una compañía con 40 años de trayectoria y un proyecto recientemente renovado. Su portfolio está formado por 36 establecimientos (31 en Ibiza, dos en Mallorca y tres en Menorca) que superan las 4.000 habitaciones y las 10.000 camas. Cada año da servicio a más de 350.000 clientes y se ha consolidado como una referencia en el segmento medio del sector turístico en la isla.

Una de las espectáculares habitaciones del Hotel Vibra Algarb / Hotel Vibra Algarb

La propuesta de la cadena se apoya en localizaciones privilegiadas, un alto nivel de comodidad y una relación calidad-precio competitiva, a lo que suma una apuesta por el carácter multicultural de Ibiza y la identidad local como valor diferencial. "Además, Vibra mantiene un firme compromiso con el bienestar y el desarrollo profesional de sus más de 1.000 empleados, dentro de una estrategia de responsabilidad corporativa orientada también al apoyo de iniciativas locales", puntualizan en su web.

Con esta decisión, Vibra refuerza su perfil como uno de los grandes actores del turismo balear, al tiempo que reabre el debate sobre la necesidad de renovación y adaptación de las estructuras empresariales tradicionales del sector en Ibiza y Formentera.