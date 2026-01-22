Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca 'Harry'Yasmin Van DorpAccidente ferroviarioFitur
instagramlinkedin

Fitur 2026

Alejandro Sancho, presidente del Fomento del Turismo: “Acabar con la oferta ilegal en Ibiza nos llevará uno o dos lustros”

“No puede haber un servicio de calidad si los trabajadores no tienen bienestar. Y lo primero es el alojamiento, es la base”, asegura en Fitur

Estand de Ibiza en Fitur

Estand de Ibiza en Fitur / J.M.L.Romero

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Madrid

La eliminación de 3.550 anuncios de Airbnb y otras plataformas online ha sido un primer paso para erradicar la oferta ilegal de vivienda turística, pero aún queda mucho trabajo por hacer, sugiere Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo de Ibiza, en la feria turística de Madrid, Fitur, que arrancó este miércoles: “En sólo un año o dos no se acaba con este problema. Nos llevará uno o dos lustros”, avisa este hotelero.

“El conflicto se ha reducido porque, evidentemente, se han puesto más recursos, que era lo que venía demandando el sector en los últimos años”, reconoce Sancho: “Y, sobre todo, para mejorar la burocracia administrativa que había para poder ejecutar los expedientes, que era muy compleja. Lo sigue siendo a día de hoy, pero, evidentemente, algunos de los pasos, algunos de los tramos, se han mejorado y se han agilizado. Y se nota cuando empieza a haber sanciones. El impacto mediático que tienen las sanciones hace que al final se retraiga la oferta ilegal”.

No obstante, cree que “no hay recursos para atacar todos los sectores” de la oferta ilegal, como “en la náutica, en el transporte discrecional, en el taxi…”.

"La oferta ilegal también necesita mano de obra"

Recuerda el presidente de Fomento que “la oferta ilegal también necesita mano de obra. Juega con ventaja y hay que atacarla seriamente, porque, por ejemplo, muchos asentamientos proceden de la oferta ilegal”. Pero “para erradicar ese problema por completo hay que seguir trabajando y poniendo recursos en eso. Lo que venimos sufriendo los últimos 15 años no se arreglará en un solo año o dos. Nos va a llevar, seguramente, un lustro mínimo o dos”.

Ahora, señala, “hay que articular medidas”, por ejemplo respecto a “la capacidad de alojamiento de los trabajadores”, pues “no puede haber un servicio de calidad si los trabajadores no tienen bienestar. Y lo primero es el alojamiento, es la base”.

Noticias relacionadas y más

Por eso insta a “buscar soluciones inmediatas. El residente tiene que tener acceso a la vivienda, a una vivienda digna. Hay que empezar a gestionar, a articular soluciones”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents