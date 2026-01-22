Tormenta 'Harry' en Ibiza: Reabre la carretera de es Cubells a Cala Llentrisca tras la retirada de los escombros

La carretera de es Cubells a Cala Llentrisca ha quedado reabierta al tráfico este jueves al mediodía, después de que el Ayuntamiento de Sant Josep la cerrara por seguridad tras un nuevo capítulo de desprendimientos ocasionados por el paso de la tormenta ‘Harry’. En esta ocasión, las rocas cayeron el martes en el primer tramo de la vía, a los pies de la iglesia parroquial, y junto al camino de acceso al manantial de agua descubierto por el padre Palau, el ermitaño de es Vedrà que fue desterrado a Ibiza en 1854.

Aunque la circulación de vehículos había quedado autorizada solo a los vecinos de la zona, a primera hora de este jueves no se observaba a ninguno por la zona, ya que se trata de un área de viviendas vacacionales. Los pocos vehículos que pasaban junto a las señales restrictivas al inicio del camino correspondían a personal de mantenimiento de los chalés.

Uno de ellos, que lleva 27 años trabajando en una mansión de los acantilados, comentaba que los desprendimientos han sido de mucha menor envergadura que en anteriores tormentas de importancia. De hecho, según su testimonio, solo han afectado a la parte que no quedó consolidada en las obras que llevó a cabo la urbanización Parques de Es Cubells entre agosto de 2017 y mayo de 2018.

Taludes inestables

En aquella ocasión, la promotora y propietarios de la zona tuvieron que ejecutar un plan para asegurar los taludes más afectados por torrenteras, a partir de un estudio geotécnico y a instancias del servicio de Emergencias del Govern balear. Cabe tener en cuenta que la carretera es de titularidad privada, aunque tiene servidumbre de paso. Entre otras actuaciones, se proyectó hormigón a presión sobre las paredes de la montaña inestables.

Imagen de la carretera de es Cubells tras las tormentas del 11 de agosto de 2017. / J.A. Riera

Antes de esos trabajos para estabilizar los acantilados, es Cubells padeció tres sucesivos episodios de gran gravedad en 2017 que obligaron a desalojar varias viviendas de la zona y a cerrar el camino. El momento más grave se produjo el 11 de agosto, cuando se tuvo que evacuar a decenas de veraneantes por mar y treinta chalés quedaron incomunicados y sin suministro eléctrico.

Turistas evacuados por mar de es Cubells el 11 de agosto de 2017. / Toni Escobar

Las catástrofes de 2017 pusieron la guinda a un amplio listado de desprendimientos que comenzaron a mediados de los años 70, cuando a un polémico empresario francés, Henry Tournet, se le ocurrió crear una urbanización en unos acantilados de suelo inestable y cruzados por numerosas torrenteras. Una de las vecinas más ilustres de aquellos primeros años, Ursula Andress, acabó abandonando Ibiza después de que, en septiembre de 1977, un deslave de piedras y lodo llegara hasta su chalé y sepultara dos de sus coches.