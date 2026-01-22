Temporal 'Harry' en Ibiza: la posidonia será la solución para salvaguardar la pasarela de Talamanca

No hace tantos años que las hojas de posidonia, que toda la vida se habían acumulado en el litoral de Ibiza, se empezaron a quitar de las playas para hacerlas más atractivas para los bañistas, pero se eliminaba así una barrera natural que protege los arenales. Esta práctica sigue en marcha en verano, pero las hojas secas retiradas se almacenan para devolverlas a la orilla en invierno como defensa ante el oleaje.

Precisamente, la parte de Talamanca a la que no podía acceder la maquinaria que deposita de nuevo la posidonia es la que necesita mayor intervención para reparar los daños tras la borrasca ‘Harry’. La pasarela de madera, que recorre toda la playa hasta ses Figueres, ha quedado devorada por el temporal desde el final de la terraza del Hostal Talamanca hasta la caseta de los baños y la biblioteca.

Se trata de un tramo de unos 15 metros que ya sufrió daños a principios de año y que ahora ha recibido el remate definitivo. Se sostenía sobre unos pilares de madera a pie de playa, entre el mar y un murete de piedra, hasta que ha colapsado por el oleaje. El inicio de la pasarela, frente a la terraza del hostal, se mantiene en pie, al igual que el resto del recorrido hacia ses Figueres, que ya se aleja de la orilla.

El Ayuntamiento de Ibiza pedirá por urgencia a la Demarcación de Costas el permiso para reponer esta parte de la pasarela. «La vamos a retranquear para que quede dentro del muro, porque antes estaba anclada dentro de la playa, y así quedará sobre el lecho de arena», precisa el concejal de Medio Ambiente de Vila, Jordi Grivé.

De esta manera, se incrementará la seguridad de la estructura, pero como su trazado quedará retrasado entre dos y tres metros respecto al anterior, permitirá recurrir a la que parece la mejor solución ante futuros temporales: «Nos permitirá que pase la maquinaria para depositar la posidonia en invierno y proteger ese tramo», subraya el concejal.

Estos trabajos solo durarán «unas dos semanas». Eso sí, primero deberá llegar la autorización de Costas.

Resto de playas

Grivé ha recorrido en la mañana de este jueves las playas del municipio junto a los técnicos de su departamento, con el fin de evaluar los daños ocasionados por el paso de ‘Harry’. Además de Talamanca, Platja d’en Bossa ha sido la más afectada, ya que el temporal ha destrozado una torre de vigilancia de los socorristas.

En es Viver, el oleaje ha dejado tres barcas varadas y el Ayuntamiento ha contactado con los propietarios para que las retiren. «Dos de ellos ya habían avisado a unos camiones para arrastrarlas», precisa Grivé.

Por último, en ses Figueretes también ha quedado destrozado un tramo de la pasarela de madera, en la plaza Julià Verdera, además de que sigue en un estado inestable una torre de vigilancia que fue afectada por las danas. Igualmente, el mar ha devorado buena parte de los arenales, especialmente a la altura del hotel One Ibiza Suites.

«Vamos a trabajar para intentar tener a punto estas playas cuanto antes mejor, pero aún no sabemos cuál será la valoración económica de todos los trabajos necesarios hasta que finalicen los informes técnicos», avanza Grivé.