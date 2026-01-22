Susto sin consecuencias en un autobús de línea con pasajeros

Un autobús de Alsa que hacía el trayecto de Sant Antoni a Ibiza por la carretera de Sant Josep sufrió ayer el reventón de una rueda, aunque el incidente se saldó sin consecuencias. El conductor detuvo el vehículo al borde de la carretera y la treintena de pasajeros esperaron media hora a que llegara otro autocar a recogerles.