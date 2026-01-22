Sant Antoni saca de nuevo a licitación el proyecto de reforma del pabellón Quartó de Portmany

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado de nuevo el proceso de licitación para la ejecución del proyecto de reforma integral del pabellón Quartó de Portmany, tras declararse desierto el procedimiento abierto en verano.

El Consistorio ha informado en un comunicado que ha revisado el proyecto, ampliando el presupuesto a 2.112.809,46 euros. La actuación, destinada a modernizar y mejorar las instalaciones deportivas del municipio, tiene como objetivo renovar por completo el polideportivo, adaptándolo a las necesidades actuales de los usuarios y cumpliendo con los estándares técnicos y de accesibilidad. Entre las actuaciones previstas se encuentran la renovación de la cubierta, la mejora de la eficiencia energética, la rehabilitación de los vestuarios, la sustitución del pavimento de la pista, el cambio de la iluminación y la actualización de las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización.

El proyecto incluye también las mejoras en accesibilidad del pabellón, así como la instalación de nueva equipación deportiva (canastas, porterías y mobiliario). En cuanto a la eficiencia energética, se instalan en la cubierta placas solares fotovoltaicas con una potencia total instalada de 156 kW.

La concejala de Obras Públicas, Neus Mateu, ha explicado que “tras quedar desierta la primera licitación, se ha realizado una revisión exhaustiva del proyecto y del presupuesto para adaptarlo a las mejoras y necesidades que requiere este espacio”, añadiendo que “se trata de una intervención integral que permitirá renovar la imagen del polideportivo, además de proporcionar mejoras significativas en su funcionalidad, consumo energético y accesibilidad”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, ha señalado que la actuación es una prioridad para el Ayuntamiento, ya que el pabellón Quartó de Portmany "es una instalación clave para la práctica deportiva y para la actividad diaria de numerosos clubes y usuarios del municipio. Con esta reforma, podremos ofrecer un espacio moderno y seguro para nuestros deportistas”, ha dicho.

Las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 2 de febrero, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se puede consultar toda la documentación técnica del proyecto.