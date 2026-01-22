Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico en estas calles de Ibiza por obras este domingo

El corte estará en vigor entre las 8 y las 14 horas, según informa el Ayuntamiento

Mapa de las calles afectadas.

Mapa de las calles afectadas. / Google/ ADE

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este domingo 25 de enero se cortará el tráfico en el entorno de las calles Arxiduc Lluís Salvador y Via Púnica, con motivo de unos trabajos de mejora de los imbornales que ejecutará la empresa Aqualia.

Las restricciones estarán en vigor entre las 8 y las 14 horas, según el aviso municipal. Durante este periodo, el tráfico quedará limitado en los tramos afectados para permitir la realización de las obras, que tienen como objetivo "mejorar el sistema de drenaje y el funcionamiento de la red de saneamiento de la zona", señala el Ayuntamiento.

Itinerarios alternativos

El Consistorio recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación y utilicen itinerarios alternativos mientras duren los trabajos, con el fin de evitar retenciones y molestias innecesarias.

Tanto el Ayuntamiento como y Aqualia han pedido disculpas por las molestias que estas restricciones puedan ocasionar a vecinos y usuarios y han recordado que las actuaciones se llevan a cabo para mejorar el servicio y las infraestructuras municipales.

