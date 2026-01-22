El precio de los hoteles en Ibiza subirá pero poco, en un año similar a 2025

Si Donald Trump se relaja y aparca la idea de invadir Groenlandia, la temporada turística será “muy parecida a la del año pasado”, según Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, presente en Fitur. Aún es pronto, no obstante. En marzo, cuando se celebre la feria turística de Berlín (ITB), habrá datos más fiables, tras los últimos 'empujones' en forma de ofertas de británicos y alemanes, señala el hotelero, que desea “que no pase nada raro”. Los inuits, también.

En cuanto a precios, estima que las subidas serán también similares a las de los últimos ejercicios, en torno a un 4% o un 6%, dependiendo del país y de cada hotel, especialmente si este sube de categoría. Destaca Sancho que ya “se ha consolidado una temporada de siete meses” y confía en que “avance un poquito más en marzo y en noviembre”. Y al ser una temporada “menos estacional, la demanda tiene más diversificación”. Más público, más diverso, más tiempo: “Ya no está concentrado en la temporada alta, en dos meses”.

Subir precios: "El margen del IPC y poco más"

“No hay datos ni circunstancias especiales para que no sea un año bueno o muy bueno”, apunta Antonio Doménech, CEO de Vibra Hotels, muy satisfecho, por cierto, con cómo fue la campaña contra la oferta ilegal en 2025: “Ha conseguido que la ciudad sea más sostenible y vivible para los residentes. Ese es el camino. Debe seguir, no ser flor de un día. Se ha hecho un trabajo magnífico”. No lo han notado en la cuenta de resultados (“ha sido un año bueno, similar al anterior”), pero sí han percibido que los turistas se sentían “más confortablemente” en la isla: “Había taxis disponibles, cuando en 2024 no había manera. Genera beneficio para el residente y para el turista”, afirma, a la vez que recalca que “se ha notado, y mucho”.

En cuanto a los precios, para subir tienen “el margen del IPC y poco más”. En temporada media, que en 2025 fue “excelente”, especialmente octubre (“nunca cerramos tantos hoteles tan tarde, algunos hasta el 22 de noviembre y con capacidad importante”), hay aún “posibilidad de crecer”, pero poco.