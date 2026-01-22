El Parador de Ibiza, más cerca: ya hay fecha de apertura oficial

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha afirmado que “por fin” hay noticias oficiales sobre la apertura del Parador de Ibiza tras el anuncio realizado por la compañía pública Paradores, en el que se confirma que el establecimiento abrirá sus puertas durante el primer trimestre de este año.

Triguero ha señalado que el Ayuntamiento recibe la confirmación “con mucha ilusión” porque, según ha remarcado, “por fin" hay una fecha aproximada para la apertura del Parador de Ibiza, el primero de Baleares, un proyecto “muy esperado” por la ciudad y especialmente por Dalt Vila.

El alcalde ha recordado que el Consistorio “ha trabajado de manera intensa y constante” para que este proyecto sea una realidad. En este sentido, ha añadido que, a su juicio, habría sido “más elegante” que Paradores realizara el anuncio de forma conjunta en el marco del encuentro oficial previsto para mañana viernes, aunque ha subrayado que esto “no resta importancia” a una noticia que considera “muy positiva” para Ibiza.

Triguero en la feria Fitur, en Madrid. / Ayuntamiento de Ibiza

Triguero también ha destacado que el Parador de Ibiza “supone una oportunidad clara” para avanzar hacia un modelo turístico “más sostenible y equilibrado”, al atraer un perfil de visitante interesado en el patrimonio, la historia y la cultura, que viaja más allá de la temporada alta y contribuye a la desestacionalización.

Por último, el alcalde ha defendido que el Parador debe ser “un espacio abierto a la ciudadanía de Ibiza”, integrado en la vida de la ciudad y respetuoso con el entorno “único” de Dalt Vila. “Este proyecto tiene que generar actividad, oportunidades y orgullo de ciudad”, ha concluido.