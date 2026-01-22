El Gobierno espera que el nuevo radar para detectar pateras en Formentera empiece a funcionar antes de verano

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha confiado en que el nuevo radar que se instalará en Formentera para detectar pateras, así como cualquier otra embarcación marítima hasta una distancia aproximada de 20 kilómetros respecto a la costa, esté operativo antes del próximo verano.

El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 2,8 millones de euros para la licitación del llamado Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Formentera, un proyecto "muy necesario" y que lleva "años estancado", tal y como reconoció el propio delegado del Gobierno durante su comparecencia en aquel momento ante la Comisión Mixta de Insularidad del Senado.

Durante su visita este miércoles a la nueva carpa de atención de migrantes de Formentera, situada en el puerto de la Savina y que ya ha atendido a casi un centenar de personas desde que empezó a funcionar hace dos meses y medio, Rodríguez explicó que el SIVE se encuentra en fase de licitación: "Espero que no tarde mucho y que sea una realidad pronto. Confiamos en que esta temporada esté activo", fijó.

Preguntado por las quejas de algunas asociaciones humanitarias, que han acusado al Ejecutivo central de pasividad a la hora de prestar ayuda a los migrantes que llegan en patera a las costas de lasislas, el delegado lamentó que "a veces se dice con demasiada facilidad y ligereza que el Gobierno abandona a Baleares en la gestión del flujo migratorio".

64 cuerpos recuperados

"Yo respeto las informaciones que puedan trasladar otros organismos, Nosotros conocemos realmente la crudeza de estos viajes migratorios y lo sabemos porque la Guardia Civil nos ha reportado la recuperación de 64 cuerpos en nuestras costas. Se producen muertes cada año en el mar balear, por supuesto que sí, y eso es un drama. Por eso, el primer objetivo del Gobierno es evitar esa pérdida de vidas humanas", reivindicó.

En este propósito se enmarca el nuevo radar de Formentera, un proyecto que lleva mucho tiempo detenido y que el Gobierno ahora considera "clave para la detección temprana de esas pateras que hay que salir a rescatar" con medios de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Los dos máximos responsables de estos "servicios fundamentales" en Baleares, Alejandro Hernández y José Ramón Crespí, respectivamente, también estuvieron presentes este jueves en la presentación de la nueva carpa de Formentera.

Independientemente de los medios técnicos disponibles, Rodríguez aseguró que "la búsqueda en el mar es constante" y que, cada vez que llega un aviso relativo a llegada de pateras el dispositivo de búsqueda "se activa". En este sentido, añadió que el Gobierno "vuelca todos los recursos que tiene" y que piensa continuar "incrementándolos para seguir rescatando gente en Baleares".

La dificultad de encontrarlas

"Más del 80% de las pateras que llegan a Baleares se rescatan en el mar. Eso quiere decir que el trabajo es intensísimo por parte de Salvamento Marítimo. Hemos mejorado sus recursos y también los del servicio marítimo de la Guardia Civil, sobre todo en temporada alta. Por lo tanto, es evidente que el primer objetivo del Gobierno es salvar vidas, sean de quien sean, tanto si son de migrantes como si son de turistas", sentenció.

Sin embargo, quiso dejar claro que en ocasiones resulta muy complicado prestar ayuda a los migrantes de la peligrosa ruta argelina, que el año pasado se cobró más de mil vidas humanas, de acuerdo al informe elaborado por Caminando Fronteras.

"Es difícil cuando te llega una información de que hace tres o cuatro días salió una patera de algún punto de la costa de Argelia y no se tiene noticia de ella. Cuando una patera tiene problemas en su ruta por una avería, una falta de gasoil, un fallo del GPS... Pues la dificultad de encontrarla es evidente", finalizó.