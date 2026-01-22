La marcha de Vibra "debilita" a la patronal hotelera de Ibiza y Formentera, avisan administraciones y Fomento: "La división no beneficia al sector"

La salida, desde el pasado 1 de enero, de Vibra Hotels de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, "debilita" al sector turístico, advierten desde las administraciones de la isla e incluso desde Fomento de Turismo. La cadena adoptó esta decisión tras comprobar que la patronal no acometía los cambios que le exigía desde que María Costa asumió la presidencia a finales de 2024. Y se suma a otra importante baja, la de Palladium Group Hotels, que se produjo el 1 de enero de 2025 por las mismas razones que ahora alega el CEO de Vibra, Antonio Doménech, que ya amagó con su marcha hace un año: la estructura de la federación hotelera está obsoleta, sigue "igual que hace 40 años".

"Una patronal fuerte defiende mejor los intereses de todos sus asociados. La división no beneficia al sector", avisa Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza. A su juicio, que las dos principales cadenas hoteleras de la isla, Palladium y Vibra, con alrededor de 20.000 plazas entre ambas, ya no formen parte de la federación, "significa algo, significa que hay discrepancias internas fuertes, algo que deben solucionar para conseguir, de nuevo, la unidad de representación del sector turístico de Ibiza". Para el sector, "es mucho mejor que estén unidos", por lo que pide reflexionar: "Abogo por la unidad, abogo porque ambas partes solucionen sus discrepancias".

El Consell se ofrece a mediar

Marí señala que la patronal es "un interlocutor importante" y que si "en su seno existen discrepancias" debe resolverlas mediante "el diálogo, paciencia y voluntad". También se ofrece a mediar: "Si se puede hacer algo por nuestra parte, lo haremos", comenta, si bien recalca que no desea meterse en los asuntos internos de la federación.

La alcaldesa de Santa Eulària y exconsellera insular de Turismo, Carmen Ferrer, considera que "no es una buena noticia" que Vibra se haya desgajado de la federación: "Las patronales son importantes porque reflejan cómo está el sector y ayuda a mejorarlo". Ferrer entiende que "si hay un problema en el seno de la federación, es importante que lo resuelva para que vuelva a ser fuerte". En ese sentido, afirma que la patronal hotelera pitiusa es ahora "más débil": "Se ha debilitado con la marcha de Vibra y Palladium. Y cuanto más fuerte sea, seguro que más se avanza por parte de todos".

La opinión de Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo de Ibiza, es similar: "En las patronales, cuanta más unidad, mejor, pues beneficia al sector de estas islas". Cree que la salida de "los dos grupos mas representativos debilita" a la patronal hotelera, pues ambos cuentan con "una importante capacidad para actuar, así como de información" y contactos. No hay que olvidar el papel que Vibra Hotels tuvo, por ejemplo, en la pasada negociación colectiva y la buena sintonía de su CEO, un negociador nato, con los sindicatos. Sancho tiene la esperanza, no obstante, de que "al final se entenderán".

"Mantener la unión interna de cara al exterior"

"La unión hace la fuerza", apunta Vicent Roig, alcalde de Sant Josep, presente también en Fitur, que considera que la salida de Vibra se debe a "decisiones estratégicas de empresa muy respetables". Roig señala que, ante las razones expuestas por el CEO de la cadena para abandonar la federación, la solución pasa por "sentarse a hablar con el fin de mantener la unión interna de cara al exterior", dada la mala imagen para el sector que provoca esta abrupta ruptura. Especialmente porque la pérdida del elevado número de plazas de Vibra y Palladium "debilita" notablemente a la patronal hotelera: "Son muchas camas menos las que dejan de ser representadas".

"Es una mala noticia", advierte Rubén Sousa, responsable de Turismo del municipio de Ibiza, para quien la patronal "debería estar unida. Si cada uno va por su lado, perderá fuerza". Sousa considera lógica la marcha de Vibra: "Si la federación no ha cumplido con lo acordado, entiendo que se haya ido. Tiene que luchar por sus intereses como empresa". A su juicio, lo pedido por el CEO de la cadena "es coherente", en referencia a que la patronal debe modernizarse, y aboga por el entendimiento: "El destino se debilitará si no están todos juntos", visa Sousa.