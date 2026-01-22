Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza

Pablo, el hombre de 66 años que llevaba desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza ha sido localizado, según ha informado la asociación SOS Desaparecidos.

La entidad había informado de la desaparición este jueves y, según ha señalado, la difusión de la noticia ha permitido localizar al hombre.

El hombre mide 1,67 metros, tiene una complexión normal, el pelo canoso, ojos marrones y lleva gafas graduadas llevaba desaparecido desde el 1 de enero.